白俄「迫降」客機拘異見記者 歐美譴責 歐盟國斥「國家恐怖主義行徑」無異劫機

白俄稱僅建議改道 戰機「護送」

載着普羅塔謝維奇（Roman Protasevich）在內共171人的愛爾蘭瑞安（Ryanair）航空客機，周日由希臘雅典起飛，原定往立陶宛首都維爾紐斯，在客機位於白俄領空、距進入立陶宛領空前僅約兩分鐘，機組人員收到白俄航空交通管制員通知，稱機上有「潛在安全威脅」，要求客機降落在「最近的明斯克機場」，盧卡申科之後更下令一架米格-29戰機護送該客機降落。但據飛行追蹤數據顯示，當時客機距離維爾紐斯較明斯克更近。

白俄當局稱，下令客機改道是因為收到巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的炸彈威脅，但客機降落明斯克後，當局未發現機上有炸彈，卻拘捕普羅塔謝維奇。白俄航空部門指，航空交通管制員當時只是「建議」瑞安航空機組人員改道，並未脅迫飛機降落明斯克。

普羅塔謝維奇是通訊軟件Telegram頻道NEXTA創辦人及前主編，NEXTA總部設於波蘭，有逾120萬訂戶。去年夏天，白俄大選涉嫌舞弊觸發大規模反政府示威，NEXTA在網上報道、協調示威及拍攝警暴行為起了重要作用。盧卡申科政府去年11月將普羅塔謝維奇列入恐怖分子監視名單，並控告他3項與示威有關的罪行，最嚴重一項可判囚15年。

同機乘客憶述：記者稱「面臨死刑」

普羅塔謝維奇此前在希臘出席一場經濟會議，同場者還有白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。他周日原定搭機返回立陶宛，早在登機前已曾向同事傳信息，稱在雅典機場候機室留意到一名疑似白俄情報部門KGB的特工跟蹤及偷拍他。機上乘客憶述，當普羅塔謝維奇得悉客機轉降明斯克時，顯示緊張不安雙手抱頭，並向旁人說自己「面臨死刑」；另有乘客指他當時站起身打開行李艙，將電腦和電話交給身邊的女朋友。

客機被迫降後在明斯克停留了7小時才獲准放行，但立陶宛總統納塔達指普羅塔謝維奇的女伴被禁止重新登機。該女伴相信就是23歲女學生薩佩加（Sofia Sapega）。瑞安航空總裁稱，相信白俄KGB特工當時也登上該架迫降客機。立陶宛官員昨稱，涉事客機共有5名乘客沒在終站下機。

白俄的做法引起歐盟及多個跟白俄接壤的成員國反彈。歐盟委員會主席馮德萊恩警告「任何違反國際航空運輸條例的行為都必須承擔後果」。波蘭總理莫拉維茨基斥之為「史無前例的國家恐怖主義行為」。

立陶宛交通部長昨宣布，禁止使用白俄領空的航班使用該國機場，禁令在當地時間周二凌晨3時生效。該國早前已要求歐盟宣布白俄領空不安全，及禁止白俄飛機降落歐盟成員國的機場。拉脫維亞外長林克維奇斯更促請所有國際航班不應再飛越白俄領空，該國波羅的海航空（airBaltic）隨即響應。白俄外長宣布驅逐拉脫維亞大使，拉脫維亞隨即也驅逐白俄大使。昨日的飛行追蹤數據顯示，不少鄰近國家的航班已刻意繞過白俄領空。

藍韜文信行動獲莫斯科默許

歐盟官員承諾周一會議時將討論對白俄的可能制裁行動，並要求釋放普羅塔謝維奇。美國國務卿布林肯表示，華府強烈批評盧卡申科政權逼民航機改道及拘捕記者的「無恥及令人震驚行為」。英國外相藍韜文昨被問及俄羅斯有否涉及迫降事件，他稱「非常難以相信這種行動可不在莫斯科當局至少默許下實行」，但強調暫時未清楚實際情况。

明斯克機場昨再下令另一架漢莎航空的客機禁止登機，並派員搜索，當局稱收到潛在恐襲情報，但未獲證實。

（綜合報道）