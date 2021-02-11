BBC前記者開腔表歉意 拒認須為戴妃之死負責

58歲的巴希爾在專訪稱，很遺憾當年向戴妃胞弟斯潘塞展示那份偽造文件，但那與戴訪受訪言論毫無關係，又稱不認為要為節目出街後的戴妃際遇負上責任。

BBC報告指出巴希爾以虛假銀行結算單，偽造戴妃近身助手收錢出賣她的證據，博取斯潘塞和戴妃信任換取專訪。戴妃在1995年出街的節目中首度揭露王儲查理斯及她自己都有婚外情，引發轟動。戴妃後在1996年8月與查理斯離婚，翌年與男友在巴黎因車禍去世。

指與戴妃訪問後成朋友

哈里王子和斯潘塞俱認為巴希爾要為戴妃之死負責。威廉王子則指斥巴希爾行為導致其父母離婚和令戴妃「害怕、偏執和孤僻」。倫敦警方表示將研究報告有否可提刑事檢控的證據。

巴希爾在專訪中說：「把那宗悲劇、王室與傳媒的不好關係全遷怒於我，似乎並不合理。」他表示那次訪問後，他與戴妃成了朋友，戴妃在1996年曾到醫院探望其妻和新生孩子，在肯辛頓宮給其長子辦生日會。

（法新社/路透社）