BBC前記者開腔表歉意 拒認須為戴妃之死負責

【明報專訊】上周被獨立調查報告證實騙取戴安娜王妃信任受訪引發爭議的英國廣播公司（BBC）前記者巴希爾（Martin Bashir），接受《星期日泰晤士報》專訪，否認蓄意傷害戴妃，也不認為要為其死亡負責，但他對戴妃兒子威廉和哈里兩兄弟「深表歉意」（deeply sorry）。
58歲的巴希爾在專訪稱，很遺憾當年向戴妃胞弟斯潘塞展示那份偽造文件，但那與戴訪受訪言論毫無關係，又稱不認為要為節目出街後的戴妃際遇負上責任。
BBC報告指出巴希爾以虛假銀行結算單，偽造戴妃近身助手收錢出賣她的證據，博取斯潘塞和戴妃信任換取專訪。戴妃在1995年出街的節目中首度揭露王儲查理斯及她自己都有婚外情，引發轟動。戴妃後在1996年8月與查理斯離婚，翌年與男友在巴黎因車禍去世。
指與戴妃訪問後成朋友
哈里王子和斯潘塞俱認為巴希爾要為戴妃之死負責。威廉王子則指斥巴希爾行為導致其父母離婚和令戴妃「害怕、偏執和孤僻」。倫敦警方表示將研究報告有否可提刑事檢控的證據。
巴希爾在專訪中說：「把那宗悲劇、王室與傳媒的不好關係全遷怒於我，似乎並不合理。」他表示那次訪問後，他與戴妃成了朋友，戴妃在1996年曾到醫院探望其妻和新生孩子，在肯辛頓宮給其長子辦生日會。