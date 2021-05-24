疑飛北極航線患血癌 韓空姐逝後獲判工傷

另有3患癌空服員申索 料掀索償潮

大韓航空自2009年採用穿越北極的航線，藉以縮短往返韓國和美加航程、節省燃油。本個案空姐當年剛入職便主要服務經北極往返美國的航線。惟她2015年新婚8個月，獲確診患有急性骨髓性白血病，2017年2月被迫離職。她懷疑因長期飛「北極航線」暴露於高水平宇宙射線而致病，遂於2018年申請工傷賠償，開韓國首例，惟她等不及當局完成工傷評估即於去年5月病逝。大韓航空拒絕承認空服員患病與宇宙射線有關，迄今已有3名分別患皮膚癌、乳癌和甲狀腺癌的大韓空服員提出同類工業索償。另有十餘人準備提出。

韓國僱傭勞動部轄下負責處理工業賠償的「勤勞福祉公團」上周五表示，旗下職業疾病判斷委員會5月17日報告表示，據推算女事主在5年零7個月總1176個小時期間的輻射總量是18.67毫希（mSv），低於法定安全輻射上限一年50毫希、5年100毫希，估計其所受實際輻射可能多1.4倍至2.1倍。委員會承認此個案傷病與工作關連性的科學證據不足，而且國內外的相關研究有限，也不能排除女事主暴露低於100毫希的放射線就不會患癌。然而考慮到死者年滿31歲相對年輕就發病，且有5年以上充分暴露於輻射而誘發癌病的潛伏期，因此「承認死者患病與工作之間存在相當大的關係」。

當局下調航空人員輻射安全上限

受地球磁場活動影響，地球緯度愈高，輻射愈高（見圖）；北極的輻射是赤道的2至4倍。韓國政府覺察「北極航線」風險，2013年便制訂「航空人員宇宙射線安全管理規定」。國土交通部因應上述個案，昨宣布周一（24日）起實施新修訂，機師、機艙空服員等航空人員的安全上限由一年50毫希，大幅調整至6毫希；孕婦所受輻射上限為1毫希。該部門又提議航空公司每月為航空人員提供輻射檢查，作出航線和航空人員搭乘次數等調整。

去年國會聽證會上，有議員舉出韓國國土交通部資料，顯示2019年大韓航空與韓亞航空的全體空中服務員平均接受輻射量，各為2.82毫希、2.79毫希，遠高於核電站從業員平均的0.43毫希。一般人尋常一年攝取輻射量不會超過1毫希。韓國延世大學塞弗倫斯醫院一項職業環境醫學研究顯示，航空人員比其他職業人士患血癌比例，高一般人1.7倍。

（京鄉新聞/民族報/KBS）