疑遭軟禁 迪拜公主外出照片流出

拉蒂法是迪拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的25名子女之一。2018年2月，她在一名法國人協助下循海路出逃，並發表預錄短片宣示理由：生活備受約束，自2000年不能出國，無論要求旅遊、求學或做什麼尋常事都不獲允許。但8日後，她就被突擊隊員從印度洋截獲送往迪拜，此後沒有音訊。直至今年2月，拉蒂法在英國廣播公司節目《廣角鏡》發表的秘密錄影片中表述，當年回國便被獨自禁錮於別墅，門窗鎖死，外有警員站崗，不獲醫療、法律援助。當日阿聯酋官式回應，稱拉蒂法狀况好轉，「適當時候將恢復社交生活」。

這幅上載在Instagram的照片沒有標示拍攝日期，僅顯示她偕兩名友人在迪拜商場活動，一人留言稱「與朋友共度了一個可愛晚上」，背景可見本月13日上映的電影廣告；另外上周六發布的照片稱與拉蒂法在迪拜一餐廳共膳。

（BBC）