哈馬斯二號人物以巴衝突後首現身

上周六加沙城有數十名哈馬斯成員身穿迷彩軍服巡遊，悼念在以軍空襲中被殺的當地指揮官埃薩（Bassem Issa）。身為哈馬斯在加沙地區的最高負責人，辛瓦也有亮相致意，是他自從5月10日以軍與哈馬斯交火以來首度公開亮相。辛瓦及其同屬哈馬斯高層的兄弟的寓所在交火期間遭空襲摧毁，二人此後去向不為外界所知。

官員料加沙城重建需數千萬美元

無論是哈馬斯還是以色列，都在停火後宣稱勝利，但平民或另有想法。加沙城許多地方在連日空襲後面目全非，在市內其一最繁忙的商業區穆赫塔爾大街，到處都是瓦礫、玻璃碎片和汽車殘骸，包括街道中心一幢13層高建築物被空襲夷平後的頹垣敗瓦中見到扭曲的鋼筋。有賣嬰兒衣服的商人稱，沒預期破壞去到這程度，他在這地方營商約一年，估計損失已是歷來收入的兩倍。

有巴人官員估計，加沙的重建費用高達數千萬美元；聯合國駐加沙人道主義協調員黑斯廷斯（Lynn Hastings）則警告衛生風險增加，以及在房屋、道路以至醫院等關鍵基建受破壞或摧毁後廣泛散播的絕望心情。聯合國安理會前日呼籲各方「全面履行」停火協議，在斡旋停火發揮關鍵角色的埃及則派出兩隊調解官員，跟以色列和哈馬斯展開會談以落實停火。

美卿布林肯周三訪以國西岸

路透社引述消息報道，美國國務卿布林肯周三起一連兩天會出訪以色列和西岸，但主導西岸的巴人自治政府主席阿巴斯對加沙控制能力有限。美國總統拜登上周五表明會阻止援助加沙的款項流入哈馬斯。

（路透社/法新社/耶路撒冷郵報）