美研年輕接種者心肌炎與疫苗關連 涉BioNTech莫德納 專家撐續為青少年接種

心肌炎症狀包括疲倦、胸口疼痛、心律不正以至心臟驟停等，最普遍的原因是病毒感染，在年輕人之間較常見，新冠病毒亦可引起心肌炎。CDC疫苗接種諮詢委員會表示，有「相對少數」的個案接種疫苗後出現心肌炎，但未說明實際數字，當局調查處於初步階段，已發布指引提醒醫生注意剛接種疫苗的年輕人有否出現異常心臟問題。

以國兩人死 美發指引提醫生注意

聲明表示年輕人接種第二劑mRNA疫苗後出現心肌炎較第一劑常見，通常是在接種後4天內出現，大多症狀輕微，現階段接種疫苗後出現心肌炎的個案數量，並未高於正常在年輕人之間看到的水平，但委員會認為應讓醫療服務提供者留意「可能的不良反應」。在一般大眾中，每年每10萬人約有10至20人患心肌炎。

以色列上月曾稱，正檢視少數接種BioNTech疫苗後出現心肌炎的個案，至今尚未有結論，輝瑞當時稱接種後發病的比例不比大眾高。以色列逾500萬人已接種該疫苗，《以色列時報》報道，當地分別有6人和56人在接種首劑和第二劑後出現心肌炎，大多是30歲或以下，男性居多，其中兩人死亡，其他人已出院。

約翰霍普金斯大學健康安全中心傳染病學家阿達賈表示，過去已知有疫苗可引起心肌炎，故監測新冠疫苗與心肌炎有否因果關係很重要，但亦認為即使確定有關，風險依然極低，相比下好處較大。

美國去年底批准為16歲或以上的人接種BioNTech疫苗和莫德納疫苗，本月再將前者的接種年齡降至12歲，目前逾1.6億人已接種最少一劑疫苗，450萬人介乎12至18歲。加拿大和新加坡亦已批准12至15歲青少年接種BioNTech疫苗，歐洲藥品管理局（EMA）料本月內批出許可。

美民調：25%家長拒讓子女接種

BioNTech疫苗對12至15歲青少年的臨牀試驗有2260人參與，其中一半人接種疫苗，顯示有效率達100%。惟規模比起最初對成年人進行、涉及數萬人的臨牀試驗小，有聲音憂慮數據不足。加拿大疫苗專家托普認為，鑑於在16歲或以上年齡層有大量數據，而且全球已接種逾1億劑BioNTech疫苗，從中再得出效用和安全數據，因此青少年臨牀試驗規模較小亦是恰當做法，但同意批准使用後仍需繼續監測安全性。凱澤家族基金會本月民調顯示，美國近25%最少有一名12至15歲子女的父母表明不會讓子女接種疫苗，26%則希望先觀察情况再作考慮。

（紐約時報/路透社/洛杉磯時報/德國之聲）

（抗疫新階段）