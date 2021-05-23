印度毛黴菌病急增 多涉新冠 至少7200人感染 5邦列流行病

毛黴菌症通常是人們經空氣吸入來自泥土和有機物的真菌孢子引起，黴菌進入人體後會令鼻和眼窩變黑，侵蝕組織，引致頭痛和呼吸困難，若延誤醫治會影響肺部和大腦，死亡率高達50%。健康人士通常都能抵抗黴菌，但黴菌能在免疫力受損者的體內快速擴散。

與服過多類固醇致免疫變差有關

《衛報》報道，印度近期毛黴菌症者多是曾為新冠肺炎重症患者，相信與他們在接受治療時長期服用類固醇破壞免疫系統有關。《華爾街日報》引述醫生指出，類固醇「地塞米松」可治療呼吸困難的新冠病人，7至10日的療程每日不應攝取多於6毫克。惟在印度因求醫困難，不少新冠患者選擇自行服用類固醇以紓緩呼吸困難問題，結果出現服用過量情况，亦有醫生在難以提供氧氣時，處方高於建議劑量的地塞米松給病人。

德里醫院日添達20宗新症

毛黴菌病亦常見於糖尿病患者，他們因血糖水平高容易增加感染機會。印度是全球糖尿病人第二多的國家。另有毛黴菌病例是在深切治療部需要呼吸機協助的新冠患者，因他們的氣管暴露於濕氣環境下。

受到第二波新冠疫情重創的馬哈拉施特拉邦至今錄得1500宗毛黴菌病個案，90人死亡。德里的醫院亦稱毛黴菌病例激增，部分醫院每日有15至20宗新症，遠高於過去每月1至2宗。德里衛生部長上周五稱全市有197宗毛黴菌病例，大型政府醫院已設立毛黴菌病特別病房應付患者。

衛生部官員上周四（20日）致函各邦政府，促請它們宣布列毛黴菌病為流行病，泰米爾納德邦、奧里薩邦、古吉拉特邦、拉賈斯坦邦和特倫甘納邦都已作有關宣布。有關病例大增亦引致藥物短缺，德里高等法院上周四要求中央在全球採購抗黴菌藥物，政府則稱藥物短缺情况已解決，有更多藥廠獲准生產有關藥物。

（衛報/CNN/BBC/華爾街日報）

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