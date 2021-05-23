Twitter發言挺巴人 美聯社記者被炒

言論惹右翼狙擊

猶太裔的懷爾德（Emily Wilder）本月3日才到鳳凰城的美聯社任職新聞助理，惟上周四（19日）即被美聯社指她在職期間違反公司的傳媒政策而解僱。發言人說，該社每個記者「均有責任以公平、具誠信的方式，守護我們報道這場衝突等事的能力，不能在公開論壇有立場」。

「史丹福學院共和黨人」上周一（17日）在Twitter鋪敘懷爾德讀書時的親巴人活動及部分facebook貼文，標籤她是「反以色列煽動者」。共和黨參議員科頓等右翼政客和霍士新聞等保守派傳媒，把美聯社最近捱炸的加沙總部——以色列指控建築物存有哈馬斯情報資產，但華府稱未有看到證據——跟懷爾德獲聘扯上關係，質疑美聯社報道是否客觀。

懷爾德承認唸史丹福大學時期是親巴人組織成員，但她指公司未確切告知自己有何網上言論觸犯公司政策。她推測公司炒她旨在回應右翼攻擊，屈服於「荒謬要求和卑劣欺負」。

（衛報/紐約郵報/三藩市紀事報）