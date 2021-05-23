G7年底前停海外燃煤新資助

日本會議最後階段才同意

G7公報強調「現在必須停止對燃煤的國際投資」，「我們承諾採取具體措施，在2021年底前完全終止對國際燃煤發電站的新直接政府支持，包括中止透過政府開發援助（ODA）、出口融資、投資、金融及貿易推廣支持」。

日本、韓國和中國屢為資金短缺的發展中國家，協助興建燃煤發電站。《衛報》的報道指出，日本政府在為期兩天的G7氣候環境部長會議的最後階段，才同意停止有關國際資助，因擔心若中止資助，中國將乘虛而入並在海外興建效能不如日本設計的燃煤發電站。路透社指出，讓日本在如此短的時間內加入停止煤炭計劃國際融資的行列，意味像中國在內一些仍支持燃煤的國家將愈來愈孤立，且可能面臨更多要求停止的壓力。

國際能源署（IEA）上周發表報告指出，若要在2050年前實現全球淨零排放，就必須停止資助新的石油、燃氣及煤供應項目。有份參與G7會議的美國氣候問題總統特使克里（John Kerry）稱成員國肯定該份IEA報告的重要性。

環團促公布細節時間表

環保團體樂見G7的承諾，但英國綠色和平組織政治事務主管紐瑟姆（Rebecca Newsom）認為，G7需要採取進一步行動，終止所有在其國內的新石油、燃氣及煤項目，及停止有關國際資助，又指出G7的承諾仍含糊，需要定出具體細節及設定更嚴格的時間表。

（金融時報/路透社/衛報）