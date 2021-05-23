拜登稱願「合適條件」下晤金正恩

強調不任由對方予取予攜

拜登在記者會上強調，在歷屆美國總統都無法令平壤放棄核武下，自己對達成這點的難度「不會存有錯覺」，但指他與文在寅皆有意願跟平壤進行外交接觸，「採取務實步驟去緩和緊張局勢」。他又表明，自己願意「在合適條件下」跟金正恩對話，包括對方作出無核化承諾，以及待美方顧問首先跟朝鮮對口官員會談為峰會鋪路。拜登不忘暗諷其前任特朗普，說：「我不會重蹈覆轍，我不會給他所有想要的東西——例如國際認可的合法性、容許他（金正恩）走向他裝作認真的方向。」

另外，金星容將繼2014年至2016年後再次出任朝鮮事務特別代表，這名資深外交官自2008年起歷任朝核問題六方會談美方首席代表和駐韓國、菲律賓及印尼大使的職務。拜登上台後金星容擔任助理國務卿，在同樣專攻朝核問題的副手朴正鉉（Jung H. Pak）輔助下，完成剛在本月發表的朝鮮政策評估。

金星容再任朝鮮事務特別代表

該職位自從上屆特朗普政府的比根升任副國務卿後一直出缺，拜登政府原先不急於作出任命，但在首爾推動下提前拍板。文在寅稱，相信金星容會協助探索朝鮮是否有意願進行外交接觸，又稱期待收到平壤的正面回應。

韓聯社指金星容多次參與對朝談判，且十分了解韓方立場，未來美韓雙方有望順利協調對朝政策。

（韓聯社/路透社）