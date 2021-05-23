美韓峰會聲明首提台海和平穩定 文在寅偏離「經中安美」路線 與華關係添變數

文在寅前日在白宮跟美國總統拜登會談3個多小時，會後雙方發表聯合聲明，其一焦點是首度在類似場合提及台灣問題。聲明指「拜登總統和文在寅總統強調維護台灣海峽和平穩定之重要」，表述近似4月美日峰會聲明，同一段還提到雙方承諾尊重國際法，「包括南海等地方的航行和飛行自由」，但未有直接批判中國，也沒有提及香港和新疆問題。

否認美催逼 指俱認同台海重要

拜登在會後記者會上重申台海和南海地區穩定之重要，文在寅被問到有否受美國催逼立場轉向強硬時答道：「幸好沒有那種壓力。我們俱認同台海和平穩定對地區極之重要。考慮到兩岸關係的特殊性，韓美兩國決定在此問題上通力合作。」

韓國梨花女子大學學者朴元坤稱，這次是文在寅任內對華立場最強硬的韓美聲明，中國有何反應是關鍵。有在華盛頓的知情外交消息人士向《東亞日報》稱：「明白提及台海是兩國商討議題中最困難的部分。要把它寫入共同聲明之中，不過是幾日前的事。」

韓導彈800公里射程限制解禁

台灣外交部感謝美韓重視台海和平穩定的說法，指台灣位處東亞第一島鏈重要樞紐的位置，在區域穩定及繁榮上一向扮演關鍵角色。北京暫未有官方回應，但官媒《環球時報》引述遼寧社科院朝韓問題學者呂超指，美韓聲明的說法符合預期，也是「美國和韓國在中國問題上可達成的最大程度共識」。

今次聲明還指美韓關係已揭「新章」，由朝鮮半島延展至整個印太地區，強調韓國新南方政策（文在寅2017年底提出、涉及東南亞至印度等的外交政策）與美國印太戰略存有共通點，又指美韓承認「四方安全對話」（QUAD）等開放、透明和包容的區域多邊合作之重要，但未提及首爾會否加入這個被中方轟為「印太新北約」的架構。有韓國學者認為這是折中做法。雙方亦就終結《美韓導彈指引》達成協議，變相解除韓軍導彈射程不得超過800公里的限制，韓媒分析指華府謀借韓國開發和部署導彈能力來牽制中國。

文在寅政府向來被視為採取「經中安美」政策，即經濟上倚重中國、安全上仰賴美國，力圖在中美夾縫之間持平，忌憚刺激北京。中國是韓國最大經貿伙伴，2017年曾以美韓部署「薩德」防禦系統帶來威脅為由，以「限韓令」報復，重創韓國經濟。另在朝鮮核問題上，首爾也依靠北京協調斡旋。韓媒分析指文在寅這次偏離上述路線，是為鞏固美韓同盟關係而作出的「異例」決定。

韓4大企對美投資逾3000億

另外，同日舉行的美韓商務圓桌會議，韓國4大企業集團（三星、SK、LG和現代）公布總值44萬億韓圜（3028億港元）的對美投資計劃，涉及5G和6G流動網絡、半導體以至汽車晶片和電池等範疇。

（韓聯社/東亞日報/路透社/中央社/韓國CBS）