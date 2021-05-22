美韓峰會商安保議題 華府盼聯合制華

韓憂惹怒北京 聯合聲明料「減辣」

韓國總統文在寅是繼日本首相菅義偉後，成為拜登入主白宮後的第二位座上客，兩人都來自亞洲，也是美國的安保盟友。路透社稱這反映華府重視抗衡中國對亞太地區的影響。文在寅周四造訪國會山莊時，強調穩定的中美關係、中國在朝韓關係上，俱很重要。

《金融時報》周四引述知情官員報道，拜登希望美韓峰會後的聯合聲明，獲文在寅支持使用表達同盟制衡中國的強硬字眼，就像4月美日峰會聲明。但韓國避免激怒中國，預料只將表示願意跟「四方安全對話」（QUAD）合作。

美擬解除韓導彈射程限制 牽制中國擴張

青瓦台官員稱，美韓峰會將商討廢除美國規限韓國導彈射程的指引，令韓國重拾導彈開發主導權，可製造潛射導彈等和促進軍事衛星發射用的火箭開發。1979年，美國答應提供導彈技術予韓國，但為免引發東北亞軍備競賽，限制韓國導彈射程不超過180公里，之後放寬到現時的800公里。

韓聯社報道，分析認為此解除限制討論，反映美國有意圖牽制中國軍力在亞太擴張。從濟州島發射射程800公里的彈道導彈，已可及朝鮮北部的新義州或東部圖門江一帶，甚至是中國、俄羅斯邊境地帶。

（金融時報/路透社/韓聯社/Newsis）