威廉哈里轟BBC欺詐採訪害死母親 報告證戴妃受騙 政府研加強監管

「母親那些年的恐懼偏執孤立 BBC造成」

威廉王子在聲明中指摘巴希爾的電視訪問節目《Panorama》破壞其父母的婚姻，令其母變得敏感多疑：「我認為，爭取那訪談的欺騙方式，大大影響了家母所講的話。該訪問對我父母關係轉壞及之後傷害了無數人起着重大影響。我猶記得她死前那些年的恐懼、偏執和孤立，得悉那顯然是BBC的失誤造成，使我感到難以名狀的哀傷。」

哈里王子的聲明稱，「（傳媒）尋根究柢文化和不道德做法的連鎖反應，最終奪走她的生命」。他指涉事者肯問責「是邁向公義與真相的第一步」，但惡劣的傳媒做法依然普遍且有過之而無不及，教他深切關注。

BBC周四發表退休法官戴森（John Dyson）所做的調查報告，指出1995年尚未成名的記者巴希爾用偽造銀行結算單，使戴妃誤以為有安全部門用錢收買了她的前任私人秘書、前任家僕，監視及提供她的情報，巴希爾亦因此取得戴妃信任。在訪問中，戴妃首度爆出她和查理斯之間夾着一個卡米拉等爆炸性內容。該訪問於1995年11月播出時震撼全球，一年後戴妃就跟查理斯離婚，再過一年，36歲的戴妃在巴黎車禍身亡，意外時相信司機正逃避「狗仔隊」追蹤。

巴希爾向上司撒謊 管理層沒適當查核

戴森的報告指出，巴希爾屢就獲取上述訪問方式向上司撒謊，而儘管存疑，BBC管理層仍沒有適當查核，沒有做到BBC的新聞要求標準。威廉認為，BBC在1995年外界對該專訪提出疑問時就應該適當調查。他說，其母「不僅是被流氓記者所害，還有那些別過頭去而非提出詰問的BBC領導人」。BBC已發道歉信給女王伊利沙伯二世、王儲查理斯、威廉和哈里兩王子。

批王室忽視心理健康 哈里：母殁後酗酒濫藥

另外，哈里在周五播出的Apple TV節目《The Me You Can't See》（暫譯：你看不見的我）中披露，他在母親過世後承受創傷，迫使他沉迷酒精和藥物來逃避現實，批評王室完全忽視他的心理健康。

數碼化、文化、媒體和體育大臣杜永敦（Oliver Dowden）表示，今次調查顯示了BBC的核心出現嚴重問題，當局會研究BBC是否須要接受進一步監管改革。

（路透社/法新社/今日美國報）