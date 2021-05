威廉哈里轟BBC欺詐採訪害死母親 報告證戴妃受騙 政府研加強監管

「母親那些年的恐懼偏執孤立 BBC造成」

威廉王子在聲明中指摘巴希爾的電視訪問節目《Panorama》破壞其父母的婚姻,令其母變得敏感多疑:「我認為,爭取那訪談的欺騙方式,大大影響了家母所講的話。該訪問對我父母關係轉壞及之後傷害了無數人起着重大影響。我猶記得她死前那些年的恐懼、偏執和孤立,得悉那顯然是BBC的失誤造成,使我感到難以名狀的哀傷。」

哈里王子的聲明稱,「(傳媒)尋根究柢文化和不道德做法的連鎖反應,最終奪走她的生命」。他指涉事者肯問責「是邁向公義與真相的第一步」,但惡劣的傳媒做法依然普遍且有過之而無不及,教他深切關注。

BBC周四發表退休法官戴森(John Dyson)所做的調查報告,指出1995年尚未成名的記者巴希爾用偽造銀行結算單,使戴妃誤以為有安全部門用錢收買了她的前任私人秘書、前任家僕,監視及提供她的情報,巴希爾亦因此取得戴妃信任。在訪問中,戴妃首度爆出她和查理斯之間夾着一個卡米拉等爆炸性內容。該訪問於1995年11月播出時震撼全球,一年後戴妃就跟查理斯離婚,再過一年,36歲的戴妃在巴黎車禍身亡,意外時相信司機正逃避「狗仔隊」追蹤。

巴希爾向上司撒謊 管理層沒適當查核

戴森的報告指出,巴希爾屢就獲取上述訪問方式向上司撒謊,而儘管存疑,BBC管理層仍沒有適當查核,沒有做到BBC的新聞要求標準。威廉認為,BBC在1995年外界對該專訪提出疑問時就應該適當調查。他說,其母「不僅是被流氓記者所害,還有那些別過頭去而非提出詰問的BBC領導人」。BBC已發道歉信給女王伊利沙伯二世、王儲查理斯、威廉和哈里兩王子。

批王室忽視心理健康 哈里:母殁後酗酒濫藥

另外,哈里在周五播出的Apple TV節目《The Me You Can't See》(暫譯:你看不見的我)中披露,他在母親過世後承受創傷,迫使他沉迷酒精和藥物來逃避現實,批評王室完全忽視他的心理健康。

數碼化、文化、媒體和體育大臣杜永敦(Oliver Dowden)表示,今次調查顯示了BBC的核心出現嚴重問題,當局會研究BBC是否須要接受進一步監管改革。

(路透社/法新社/今日美國報)