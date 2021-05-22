泰國巴西首現「印度變種」 曼谷36人中招

馬拉尼昂州（Maranhao）衛生部表示，「山東大智」號上周六（15日）抵達該州對出海岸，一名印度籍船員出現新冠症狀送院，隨後確認貨輪24名船員中有15人染疫，當中6人感染印度變種病毒株B.1.617.2。這艘礦石貨輪現正被離岸隔離，約100人曾與上述船員接觸，將接受追蹤觀察。

港籍貨輪巴西離岸隔離

泰國衛生部昨日表示，在曼谷發現36名住在建築工人宿舍的工人感染B.1.617.2病毒株，是當地首次發現印度變種病毒株。在英國，根據公共衛生部（PHE）數據，當地的B.1.617.2病毒株感染病例由上周四的1313宗，大增至本周三的3424宗。

外界關注現有疫苗能否應付各種變種病毒株。德國BioNTech周四稱，公司行政總裁薩恩對於有研究顯示他們跟美國輝瑞藥廠研發的疫苗能中和印度病毒株感到鼓舞。公司稱，由於針對南非病毒株的相關研究顯示疫苗對該變種有效，而現實環境數據亦顯示其有效率達75%，他相信疫苗對印度病毒株的效果相近。

（綜合報道）

（抗疫新階段）