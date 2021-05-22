藉戰火鞏權 哈馬斯以色列總理「雙贏」

分析：挫阿巴斯地位 攻以非首要

以軍空襲儘管重創哈馬斯的地道網絡及火箭炮生產設施，但未能大幅減少火箭炮發射數目；哈馬斯未有最高層領袖喪生，被殺成員人數亦不多。在戰略上哈馬斯更有明顯斬獲，在西岸巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯阻撓大選之際，它反藉這次主動攻擊以色列，重創阿巴斯及其領導的法塔赫派系之地位——《以色列時報》指這點才是首要目標，以色列只屬次要。

內塔尼亞胡在他領導的利庫德集團組閣失敗後，前財長拉皮德可在6月2日前組閣，進度原本良好，甚至在衝突爆發前數小時稱有望數日內組成新政府。拉皮德的執政聯盟勢涵蓋左右翼的猶太政黨，甚至歷史性首度納入阿拉伯人政黨——別稱「拉阿姆」的「聯合阿拉伯名單」，但一切隨着加沙衝突升級面臨破局。

內塔尼亞胡政敵組閣勢難產

拉阿姆領袖曼蘇爾‧阿巴斯（Mansour Abbas）在戰火傳出後暫停談判，稱等衝突結束後再恢復，但組閣關鍵人物、極右政客班納特上周已放棄跟拉皮德談判。內塔尼亞胡亦被其黨內一名資深政治顧問批評「挾持國家」，利用加沙軍事行動消耗拉皮德的組閣時間。

美國范德比爾特大學歷史及政治學教授施瓦茨稱，今次衝突是國內政治如何引致暴力升級的顯例——內塔尼亞胡怕政敵組閣趕他下台，故採取更強硬行動，哈馬斯則以「定位自身為巴人利益的最重要捍衛者」為目標。

（以色列時報/衛報）