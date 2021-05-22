以巴甫停火 耶城清真寺衝突再起 11天戰事結束 雙方同稱違協議即報復

在美國加強施壓、埃及牽頭卡塔爾和聯合國斡旋下，以色列「安全內閣」周四傍晚投票批准停火協議。據有份出席會議的官員稱，以軍首長和情報部門皆建議結束軍事行動，指目標已達到，再打兩三日亦無額外收穫。哈馬斯官員其後確認停火消息，但雙方對停火協議的內容說法不一。

以稱目標已達 協議內容羅生門

以色列總理辦公室稱，這次跟哈馬斯「相互和無條件的停火」是簡單直接的「安靜換安靜」（quiet for quiet）協議，但雙方同意埃及提出在稍後階段再商討加沙相關事宜。

不過有哈馬斯官員稱，協議涵蓋以方在耶路撒冷政策的承諾，包括涉及以警在阿克薩清真寺執法和巴人在東耶路撒冷被猶太人殖民者「逼遷」的問題——但以色列高官否認。

停火在當地時間周五凌晨2時生效，以色列和哈馬斯皆稱已準備萬一對方違反停火協議時報復。到當地時間周五下午，阿克薩清真寺外面再次發生衝突，有慶祝的巴人據報被以色列警察以催淚氣體和橡膠子彈攻擊，以警則指巴人先向他們投擲石塊和汽油彈，路透社引述目擊者確認說法。

埃及斡旋關鍵 美卿將出訪跟進

埃及在這次斡旋發揮重要角色，未來會派兩支代表團去監察以色列和哈馬斯停火。總統塞西周五在Twitter感謝美國總統拜登令開羅倡議的停火方案成功；拜登亦稱讚埃及的功勞。拜登在停火協議生效後發表電視演說時也特別感謝埃及斡旋，他又向衝突中的以巴死難者致哀，指華府會跟聯合國「以及其他國際持份者」合作，為加沙及其重建「提供迅速的人道援助」，稱這是推動中東建立持久和平的「真正機會」。國務卿布林肯未來數日亦會出訪以巴跟進。

另外，拜登也承諾會補充以色列的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防衛系統，重申以色列有權自我防禦。

拜登金援加沙重建 重申以國有權自衛

經歷以軍空襲，加沙至少6間醫院和11個重要醫護設施被毁，包括當地唯一一間新冠病毒測試實驗室；水電供應亦受阻，每日有20至21小時電力短缺，至少25萬人未能取得食水。

不過，拜登表明援助會經由植根西岸的巴勒斯坦自治政府以「不容許哈馬斯恢復軍火庫」的方式發放，資金不會轉交被美國視為恐怖組織的哈馬斯。中國外交部發言人趙立堅昨稱，中方將向巴勒斯坦提供100萬美元（約780萬港元）緊急人道援助，另向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供100萬美元捐款，並援助20萬劑新冠疫苗。

這一輪衝突源自東耶路撒冷社區謝赫賈拉有巴人家庭被逼遷引發示威，以警攻擊阿克薩清真寺附近的巴人示威者，哈馬斯發射火箭炮，以軍空襲報復，局勢隨即升溫。自5月10日起至今，加沙有逾240人因以軍行動喪生，以色列有12人死於加沙的火箭炮襲擊。

（路透社/半島電視台/Axios/紐約時報）