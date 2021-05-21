美商促赦三星李在鎔 稱助解晶片缺貨危機

《金融時報》昨報道，代表800餘家美國企業的駐韓美國商工會議所（AMCHAM）周四去信青瓦台，請求韓國總統文在寅赦免李在鎔，但表明這純屬經濟觀點，沒有政治目的。他們表示，李在鎔是三星電子最重要決策者，赦免他可促進美韓所有經濟利益；而拘禁他愈久，愈威脅韓國作為美國戰略伙伴的地位。商會總裁詹姆士‧金（James Kim）說：「我們相信，赦免三星最重要的行政人員，符合美韓最佳經濟利益。」

三星電子既是全球最大晶片生產商，又是全球第二大矽代工產業。它除了在美國的鳳凰城、紐約、得州奧斯汀均有晶片廠房，現還擬投資170億美元（約1326億港元）在美國增設多一間矽代工場。而新冠疫下環球晶片供應短缺，美國政府和企業皆想通過推動半導體等生產線本地化，發展自給自足的關鍵科技。總統拜登上任之初就提出了500億美元（約3900億港元）促進美國半導體產業大計。

文在寅今晤拜登 料峰會三大議題

文在寅周四抵美，首訪弗吉尼亞州阿靈頓國家公墓拜祭、會晤眾議院議長等國會議員之後，今天（21日）將晤拜登。峰會雙方將討論為朝鮮半島無核化該採取的新對朝政策、新冠疫苗技術生產合作、加入印太四國峰會、中美糾紛、韓日關係等，以及促進美韓半導體、電動車電池等新產業的方案。隨文在寅訪美的四大韓國集團三星電子、現代汽車、SK、LG經濟考察團，預計將在半導體、電池範疇，作出約達40萬億韓圜（逾2700萬港元）投資。

團體促予貢獻國家經濟機會

李在鎔於1月18日被首爾高等法院裁定，賄賂前總統朴槿惠罪成，判監兩年半；扣除其收押時間，將服刑至明年7月。上月，韓國商工會、韓國經營者總協會等五大商界游說團體已曾聯署請求青瓦台特赦李在鎔。其理由是在晶片業競爭白熱化下，三星的管理者卻缺席，將延誤投資和商業決定，拖累到韓國喪失半導體地位。韓國最大佛教團體曹溪宗亦促請給予李在鎔「多一個貢獻國家經濟的機會」。

（金融時報/Newsis/News1/韓國時報）