歐議會大比數通過 凍結中歐投資協定

促歐盟藉協定推動中國人權

歐盟27國成員3月同意就新疆人權問題，制裁負責管理新疆再教育營的官員後，北京政府隨即宣布制裁5名歐洲議會議員及議會人權小組委員會；歐盟及後再宣布暫緩將CAI交給議會審議。歐洲議會昨日就凍結CAI的動議投票，動議指「基於中國實施制裁，因此有關CAI的任何考慮，及歐洲議會任何有關批准的討論都應凍結。」

動議亦要求在不影響審批協定的最終結果下，處理CAI前中國要先撤銷制裁。歐洲議會議員並促請歐盟委員會利用有關協定的談判作為工具，以改善中國對人權的保護及支持中國的公民社會。

中央社引述動議內容，指中國報復式制裁令歐中關係倒退，歐盟及其所有機構須團結抵制中國對歐洲民主的攻擊，捍衛歐洲共同價值觀。而鑑於中國對維吾爾族人及香港民主的鎮壓，及對台灣日益加大對抗，目前歐中雙方關係無法像過去般發展。

趙立堅：互利共贏協定有利中歐

中國外交部發言人趙立堅周三（19日）被問及歐洲議會將通過凍結中歐投資協定的動議有何回應時，稱中歐投資協定是一份平衡、互利共贏的協定，盡早批准協定符合中歐雙方利益，雙方均應為此作積極努力。

（中央社/Politico）