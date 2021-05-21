歐美內部壓力推動斡旋 埃及聯繫哈馬斯成關鍵

衝突在加沙造成眾多平民傷亡，令美國總統拜登面臨民主黨內進步派的壓力，他周二到訪密歇根州時，該州聯邦眾議員特萊布（Rashida Tlaib）就促他處理加沙的暴力問題，保護巴人生命。與此同時，民主黨選民開始更支持加強向以國總理內塔尼亞胡施壓。拜登周三與內塔尼亞胡通話時，促對方即日為加沙局勢「大幅降溫」。他在要求中明言期限，就被視為加強對內塔尼亞胡的壓力。

法德憂反以穆斯林移民不滿升溫

在歐洲，法國和德國同為以色列盟友，但國內議題促使兩國加緊推動以巴停火。在2015年移民危機，過百萬穆斯林難民和移民進入歐洲，部分人對以色列強烈不滿。兩國的親巴勒斯坦示威不時演變成反猶襲擊，政府憂慮以巴衝突持續愈久，或令國內示威及暴力問題惡化。法國對伊斯蘭恐怖主義行為尤其警惕，相關行為很多時是源於生於法國的穆斯林對中東發生的事感到憤怒。另外，近年在歐洲崛起的右翼民粹主義反對移民，不時帶有反伊斯蘭主張並強烈支持以色列。種種原因促使法、德更積極斡旋，如法國在聯合國安理會推動就以巴衝突發聲明，惟再度遭美國阻撓。

德國外長馬斯昨日抵達以色列，與以方官員及巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，但不包括哈馬斯。美國和歐盟將哈馬斯列為恐怖組織，避免直接接觸，但德國總理默克爾昨日稱與哈馬斯的「非直接對話」是達成停火關鍵，亦提到開羅在停火談判上角色重要。開羅已向加沙提供人道救援，並承諾提供5億美元（約39億港元）助加沙重建。《紐約時報》提到，參與談判的兩名哈馬斯高層均與埃及情報部門密切聯繫。

（紐約時報/華爾街日報/法新社）