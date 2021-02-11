以巴提停火條件 盼「一兩天內成事」 哈馬斯：以軍不入阿克薩寺停逼遷 以國促停發炮不挖地道

戰火稍緩 一度暫停攻勢8小時

以軍與哈馬斯交火昨日凌晨有緩和迹象，雙方一度停止攻勢8小時，是這輪衝突以來最長的一次，但其後哈馬斯恢復向以色列發射火箭炮，以軍亦繼續空襲加沙，未知這次短暫停戰是否與停火談判有關。以軍與哈馬斯過去停火前亦有過類似的數小時停戰，被視為建立互信。衝突已造成加沙230人死亡，以色列則有12死。

哈馬斯政治官員馬爾祖克（Moussa Abu Marzouk）周三向黎巴嫩傳媒表示，目前圍繞停火的進展有望成功，預料可於一至兩天內，在雙方同意的基礎下達成停火協議。有哈馬斯官員同日更向美國有線新聞網絡（CNN）稱最快「可能24小時內」停火，感謝埃及和卡塔爾支持。有埃及安全部門消息周三向路透社指，雙方在調解員協助下原則上同意停火，但仍在討論細節。

美埃幕後斡旋 開羅予人道救援

以色列尚未公開評論談判進度，對於有報道稱周五開始停火，以國情報部長科恩（Eli Cohen）否認消息，但表示「看到很大的國際壓力」，以方確認達到目標後就會停止行動。有以軍消息稱正觀察適當的停火時機，並評估是否已達到削弱哈馬斯戰力的目標，以方決定不僅要對哈馬斯的火箭炮攻擊作出報復，更視此為削弱其戰力的機會。

這輪衝突爆發以來，美國、埃及、卡塔爾和部分歐洲國家在幕後斡旋。《華爾街日報》引述消息稱，埃及在與哈馬斯的談判取得進展，以軍亦在私底下承認接近完成目標，有美國官員指拜登政府料以巴本周內達成停火，又稱停火機制已存在，時機是唯一問題，但另一巴勒斯坦武裝組織「伊斯蘭聖戰組織」是難以預測的因素，即使以色列與哈馬斯原則上同意停火，該組織亦可能煽動局勢。報道提到埃及向哈馬斯領袖提出數個方案，包括雙方無條件停火，或在就長期停火談判之際暫時停戰。華府以埃及和卡塔爾作為間接接觸哈馬斯的渠道，但判斷前者對哈馬斯影響力更大。開羅已向加沙提供人道救援，並承諾提供5億美元（約38.8億港元）助加沙重建。

2014加沙戰爭 協議數天撕破

哈馬斯官員向哥倫比亞廣播公司（CBS）表明，只會在以色列達到兩大條件後才停止發射火箭炮，包括以軍和警察不再進入阿克薩清真寺，以及停止驅逐東耶路撒冷社區謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）的巴人家庭，這被視為今次衝突導火線。《紐約時報》報道，作為停火協議一部分，哈馬斯將停止對以色列的火箭炮攻擊，以方亦要求哈馬斯停止挖掘攻擊地道和制止邊境的暴力示威。協議亦涉及停火後的階段，包括要哈馬斯歸還兩名以軍遺體及其拘留的兩名以國平民。作為回報，以方會允許貨物和資金進入加沙。不過以巴之間的停火協議脆弱，如2014年加沙戰爭時，協議曾在數天內就被打破。

（華爾街日報/路透社/紐約時報/CBS）