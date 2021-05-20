拜登誓言不讓中國贏電動車競賽 認研發及電池生產暫落後 推1.3萬億元投資大計

「現在我們排第八 中國第一」

拜登形容電動車是汽車業的未來，但中國正領先這場競賽。他稱美國「過去在投資電動車研發上領先全球其他國家，中國則位列第九，現時我們卻排第八，而中國是第一」。中國亦佔電動車電池產能八成，從而可壟斷供應和電池原材料市場。他強調美國在電動車技術發展領先，現時生產規模卻不及中國，美國需盡快採取行動，明言中國「不會勝出這場競賽」。

在拜登提出的電動車投資計劃中，核心部分是斥資1000億美元（約7800億港元）用作消費者回贈，鼓勵美國人轉用電動車，白宮聲明不包括豪華車款。計劃亦包括100億美元（約780億港元）用於為零排放的中重型工作車輛提供稅額減免、150億美元（約1170億港元）用 在2030年前建設50萬個電動車充電站、450億美元（約3510億港元）推動校車和巴士電動化，亦會資助聯邦車輛轉型到電動車，例如讓郵政署開始使用電動貨車。在生產和供應鏈方面，白宮計劃為生產電動車提供新稅額減免、推出分擔成本的補貼支援在國內建造新電池生產設施、資助休業的工廠重組以製造先進汽車和零件等。

投資電動車是拜登在3月底提出的基建投資計劃之一，亦對他承諾美國要在2030年將碳排放較2005年減少一半這個目標非常重要。拜登在參觀福特車廠時，率先試駕翌日才正式推出的福特F-150小貨車電動車版，讚歎速度很快。該型號是美國多年來最暢銷汽車，有專家認為消費者是否願意購買其電動車版，將定奪拜登的電動車計劃成功與否。

共和黨批「昂貴幻想」 拜登方案存變數

拜登政府仍在就基建投資計劃與共和黨人談判，兩名內閣成員與參議院共和黨人會面。參議院共和黨人指，他們的方案會保留部分電動車方面的開支，但不支持拜登主張的金額。有份撰寫共和黨方案的參議員巴拉索（John Barrasso）批評，拜登政府推動「昂貴的幻想工作」，卻損害美國現時不可失去的真正工作機會。部分汽車業工人對轉型感憂慮，因電動車生產所需人力較內燃機驅動汽車少三分之一。

對於全美汽車工人聯會（UAW）批評通用汽車宣布在墨西哥投資10億美元製造電動車，福特亦選擇在墨西哥生產部分電動車，拜登指汽車製造商和其他公司應繼續在美國投資，而非利用美國的公共投資，再在海外擴大電動車和電池生產。

（路透社/紐約時報）