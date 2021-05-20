資助先進晶片電池生產 日本盼搶全球四成市場

吸美廠投資 日美聯盟加強供應鏈

《日經亞洲》報道，日本政府目前本已有一個2000億日圓（約143億港元）的基金支援本土晶片生產工業，但當局計劃擴大援助計劃，讓資金能夠流向先進半導體和電池的生產技術上。根據今年的經濟增長藍圖，政府計劃透過資助生產技術發展，吸引美國生產商到日本投資設廠，並與日本企業一起研發技術，以在日美聯盟下加強供應鏈，確保經濟安全。報道透露，當局會將半導體歸類為環球戰略物資，以確保能夠獲得額外援助，而根據政府這份戰略草案，其目標是在2020年前令日本在用於電動車等的下一代高效能半導體市場上，取得全球40%份額。

除了晶片外，電池市場預計亦會因為再生能源和電動車的發展而擴張，也會是政府於2050年達至碳中和目標的重要元素。報道稱，政府的目標是在2030年前研發出供電動車使用的高效能和容量電池，當局會為所需材料和儀器推動大規模投資。在經過執政聯盟內磋商後，首相菅義偉的內閣最快於下個月就會通過這個經濟增長戰略。

設議員小組 確保半導體供應競爭力

《日經亞洲》另一篇報道指出，自民黨正成立一個由多名國會議員組成的幹部小組，目標是確保國家的半導體供應和加強國家在這行業上的競爭力。小組由前經濟產業大臣甘利明領導，並有多名重量級政客坐鎮，前首相安倍晉三和現任副首相、財務大臣兼金融擔當大臣麻生太郎擔任顧問。小組會透過與美國等伙伴合作，加強半導體供應鏈，並會最早在今年秋天就2022年財政預算案提交建議，另外他們亦會討論成立基金推動半導體研究和培育本土人才。甘利明上周五表示，「誰控制半導體，誰就會控制世界，這句話並非誇張」。

中國和美國已經進入晶片產能競賽。美國聯邦參議院民主黨領袖舒默周二晚公布跨黨派修正案，要在5年內斥資520億美元（約4056億港元）來大幅提升美國半導體晶片的研發和生產。

（日經亞洲/中央社/路透社）