一周4通電話 拜登加碼施壓促以國停火

以軍兩次擊殺哈馬斯指揮官失敗

以軍過去10天針對哈馬斯及伊斯蘭聖戰組織發動空襲，聲稱殺死了150名武裝分子，包括兩組織幾十名高級指揮官。以軍昨證實，軍事行動以來曾兩次試圖擊殺戴夫（Mohammed Deif），但均讓他逃脫。被列在以色列頭號通緝犯名單上已25年的戴夫，被指策劃及執行連串針對以色列的恐襲，包括過去數年多宗巴士炸彈案。以色列自2001年起最少5次試圖擊殺戴夫，曾導致他重傷。在2014年的加沙戰爭中，戴夫的妻子和一對年幼子女喪生。

被指左翼反猶 以國記者成極右襲擊目標

以色列總理內塔尼亞胡周二表示，以軍逾一周的空襲重挫哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織，「我們（的打擊）讓他們倒退了許多年」。內塔尼亞胡聲言繼續軍事行動，令以巴雙方停火機會渺茫，法國周二聯同埃及和約旦，向聯合國安理會提交要求以巴停火的決議草案。不過美國連日多次阻撓安理會就以巴衝突發表聯合聲明，稱這無助局勢降溫。

以色列軍隊和巴人武裝哈馬斯交火之際，以色列多家電視台的記者因被指是左翼及反猶太而成為猶太極端主義者襲擊及死亡威脅的目標，有電視台要派人保護記者。以色列總理內塔尼亞胡的兒子被指煽動反傳媒示威。

（衛報/以色列時報/耶路撒冷郵報）