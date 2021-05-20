摩洛哥8000人偷渡西班牙飛地 掀外交風波

休達地方官員批摩洛哥消極防偷渡

《衛報》報道，數以千計民眾游水和利用充氣艇橫越兩國邊境，當中有約2000人未成年。在休達的西班牙政府發言人向美國有線新聞網絡（CNN）表示，偷渡客從兩個地方游水到當地，部分抵達休達南部的塔拉加爾（Tarajal）沙灘，另一班人數較多的偷渡客則抵達北部的本蘇（Benzu）沙灘。

西班牙當局周一面對大批偷渡者措手不及，隨即派出軍隊和增派200名警員到邊境巡邏。《衛報》報道，西班牙另一個北非飛地梅利利亞（Melilla）偷渡者人數亦有增加，有約80人越過兩地之間的圍攔非法入境。路透社報道周二有裝甲車在休達的沙灘駐守，有士兵和警員用棍驅趕沙灘上的偷渡者，又扔煙霧彈阻止其他人越境。現場有紅十字會人員提供協助。在當地的路透社記者表示，經水路偷渡入境的人數已減少，部分人自願返回摩洛哥，亦有數人被士兵帶走。西班牙表示約4000人已被送返摩洛哥，無人陪同的未成年人則可在留在西班牙，由政府監管。

學者：摩洛哥逼承認西撒哈拉主權

休達地方官員比瓦斯（Juan Jesus Vivas ）周二表示，事件因摩洛哥當局「絕對消極」的態度而發生。歐盟內政事務專員約翰遜（Ylva Johansson）形容情况令人憂慮，稱最重要的是摩洛哥當局繼續致力阻止非法出境。

有關爭議涉及西撒哈拉的領土主權問題，摩洛哥在1975年吞併西撒哈拉，當地一直有爭取獨立運動。該地區曾是西班牙殖民地，摩洛哥希望西班牙承認摩洛哥在該區的主權。馬德里康普頓斯大學的國際關係教授巴雷納達（Isaias Barrenada）稱，摩洛哥容許大批民眾湧入休達是發表強烈信息：「信息是『在控制移民方面缺乏摩洛哥的合作，西班牙將遇上問題。所以西班牙要聆聽摩洛哥的訴求。』」

（衛報/CNN/路透社/法新社）