摩洛哥8000人偷渡西班牙飛地 掀外交風波

【明報專訊】西班牙位於北非的飛地休達（Ceuta）在剛過去的周一及二（17及18日），有約8000名來自北非國家摩洛哥及撒哈拉以南非洲的民眾游水或爬過圍攔偷渡入境，觸發西、摩兩國關係緊張。西班牙首相桑切斯周二稱，大批偷渡客突然湧入休達對歐洲是個嚴重危機，誓言要恢復秩序。西班牙派軍隊到休達巡邏接壤摩洛哥的邊境，而摩洛哥周二（18日）召回駐西班牙大使商討事件。
休達地方官員批摩洛哥消極防偷渡
《衛報》報道，數以千計民眾游水和利用充氣艇橫越兩國邊境，當中有約2000人未成年。在休達的西班牙政府發言人向美國有線新聞網絡（CNN）表示，偷渡客從兩個地方游水到當地，部分抵達休達南部的塔拉加爾（Tarajal）沙灘，另一班人數較多的偷渡客則抵達北部的本蘇（Benzu）沙灘。
西班牙當局周一面對大批偷渡者措手不及，隨即派出軍隊和增派200名警員到邊境巡邏。《衛報》報道，西班牙另一個北非飛地梅利利亞（Melilla）偷渡者人數亦有增加，有約80人越過兩地之間的圍攔非法入境。路透社報道周二有裝甲車在休達的沙灘駐守，有士兵和警員用棍驅趕沙灘上的偷渡者，又扔煙霧彈阻止其他人越境。現場有紅十字會人員提供協助。在當地的路透社記者表示，經水路偷渡入境的人數已減少，部分人自願返回摩洛哥，亦有數人被士兵帶走。西班牙表示約4000人已被送返摩洛哥，無人陪同的未成年人則可在留在西班牙，由政府監管。
學者：摩洛哥逼承認西撒哈拉主權
休達地方官員比瓦斯（Juan Jesus Vivas ）周二表示，事件因摩洛哥當局「絕對消極」的態度而發生。歐盟內政事務專員約翰遜（Ylva Johansson）形容情况令人憂慮，稱最重要的是摩洛哥當局繼續致力阻止非法出境。
有關爭議涉及西撒哈拉的領土主權問題，摩洛哥在1975年吞併西撒哈拉，當地一直有爭取獨立運動。該地區曾是西班牙殖民地，摩洛哥希望西班牙承認摩洛哥在該區的主權。馬德里康普頓斯大學的國際關係教授巴雷納達（Isaias Barrenada）稱，摩洛哥容許大批民眾湧入休達是發表強烈信息：「信息是『在控制移民方面缺乏摩洛哥的合作，西班牙將遇上問題。所以西班牙要聆聽摩洛哥的訴求。』」
（衛報/CNN/路透社/法新社）
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