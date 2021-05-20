稱現「新加坡變種」 印官員掀兩國紛爭

新加坡外交部昨表示，「沒有新加坡變種病毒」，批評凱杰里沃爾的指控沒有根據，對此感到遺憾，稱新加坡過去幾周許多患者都是感染了來自印度的B.1.617.2變種病毒株，檢測和分析顯示當地幾個感染群組都與該病毒有關。新加坡政府昨傳召印度高級專員，表達強烈反對德里首長的言論。印度外長蘇傑生昨稱，凱杰里沃爾的言論不代表印度政府。

印度單日4529死 打破美國紀錄

印度的疫情未見明顯改善，該國衛生部昨公布，過去24小時新增267,334宗確診及4529人死，死亡人數屬單日新高，更打破美國曾錄得的單日4475人染疫身故的最高紀錄。馬來西亞昨亦錄得單日6075宗新增確診新高，另新增46人死亡。大馬衛生總監表示，截至周二，全國新冠患者的深切治療部病牀使用率已達74%，醫療系統面對巨大壓力，呼籲民眾盡量留家避疫。

（法新社/BBC）

（抗疫新階段）