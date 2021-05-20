旅業商界歡迎 促准遊歐回港免檢疫「方有意思」

姚思榮倡港歐旅遊氣泡

旅遊界立法會議員姚思榮表示，有待歐盟公布更多細節，包括認可哪款疫苗、對兩地疫情認可指標等，但相信對久未外遊的市民具吸引力，可帶動香港旅行團及航空公司生意，對此表示歡迎。但他指出，如返港後仍須檢疫「就無意思」。他相信須再與個別疫情穩定的歐盟國家討論訂立「旅遊氣泡」，讓已打疫苗的人免檢疫來往兩地，並設人數上限。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦表示歡迎，相信更方便商界到當地做生意或處理業務，政府應同時考慮讓相關市民返港可免檢疫。但他指不少歐盟國家疫情仍嚴重，相信放寬政策屬「言之尚早」，倘當地疫情太嚴重，港人都未必安心前往。

港府現時根據各國家或地區的風險，對來港者有不同檢疫要求，抵港後須強制酒店檢疫7日至21日不等。比利時、法國、德國、意大利、荷蘭等歐盟國家目前屬高風險地區，抵港者須酒店檢疫21日及7日自行監察，如完成接種疫苗則可縮短至14日檢疫及7日自行監察。香港現時僅將3國列為低風險，包括澳洲、新西蘭及新加坡，仍須酒店檢疫14日，完成接種疫苗者可減至檢疫7日及7日自行監察。

本報昨就歐盟即將推出的措施，向食物及衛生局與商務及經濟發展局查詢，截稿前沒有回應。食衛局亦沒回應本港設立疫苗護照有何進展。

明報記者

（抗疫新階段）