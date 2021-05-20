歐盟同意開放接種疫苗者入境遊 將擬認可疫苗清單 放寬「安全」地區標準

考慮世衛認可疫苗 包括中國國藥

有關建議是歐盟委員會在本月3日提出。法新社引述外交官報道，新建議下旅客只要能證明接種了歐盟認可新冠病毒疫苗就可入境。彭博社報道，歐盟委員會將草擬一份其認可的非歐盟國家簽發「疫苗證書」清單；歐洲傳媒The Local則報道，歐盟會交由個別成員國決定接納什麼疫苗接種證明。歐盟目前批准使用4款疫苗，包括BioNTech-輝瑞、莫德納、牛津-阿斯利康和強生新冠疫苗。歐盟亦會考慮世界衛生組織「緊急使用清單」上的新冠疫苗，當中包括中國的國藥疫苗。

歐盟外交官亦同意放寬判斷「安全」國家的水平門檻，歐盟官員會在周四討論有關「白色名單」。歐盟自去年3月起限制到歐盟國家的非必要旅遊，現時僅澳洲、以色列、新西蘭、盧旺達、新加坡、韓國、泰國民眾，不論有否接種疫苗都可入境歐洲旅行；中國則須北京同意互惠後才會被納入「安全」國家名單。目前「安全」國家名單的主要審批條件是過去14天每10萬人有不多於25宗新病例、疫情趨向穩定或緩和，並有足夠檢測數目以顯示出最低百分比的陰性檢測結果；受關注的變種亦會納入考慮。

放寬門檻 英美有望列入「安全」名單

在新建議下，25宗新病例上限會放寬至75宗，此舉將允許更多地方的旅客進入歐盟。推行接種計劃進展順利的英國有望納入名單，彭博社指病例大跌的美國亦可能「上榜」。

另外，歐盟成員國也同意設立同步緊急應變機制，以因應某個非歐盟國家突然出現新變異新冠病毒時，可快速暫停該國旅客入境。

（法新社/路透社/彭博社/The local）

（抗疫新階段）