印度變種個案增 英解封計劃添變

4天增逾千確診 衛生大臣籲打疫苗

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）周一下午對國會表示，除了先前出現印度變種病毒個案的博爾頓（Bolton）和布萊克本（Blackburn）外，英格蘭343個行政區中有86個出現5宗或以上印度變種病毒病例，佔超過四分之一行政區。他表示，全國目前共有2323宗印度變種病毒B.1.617.2的確診病例，在過去短短4天就增加1010宗，增幅達77％。夏國賢稱，目前博爾頓和布萊克本等地的確診病例主要屬於印度變種病毒，且所有年齡層的確診者均增加。他表示，這些地區大多數住院病人都是被通知可以接種疫苗卻沒有接種的民眾，呼籲那些還在猶豫的民眾「看看博爾頓現在的情况」。

專家警告將成英主流病毒類型

倫敦大學學院臨牀運籌研究組總監帕格爾（Christina Pagel）稱，截至本月8日的一周，英格蘭驗出的新冠個案中有近三成屬於印度變種病毒。東安吉利亞大學醫學教授亨特（Paul Hunter）更警告，印度變種病毒將會在未來幾天、甚至已經超越在英國發現的變種病毒B.1.1.7，成為英國的主流新冠病毒類型。

《獨立報》報道，首相約翰遜上周表示預計會於6月21日完全解除社交距離措施，並承諾會在本月底公布細節，但其發言人似乎已收起該公布細節的死線，說：「我們需要時間評估有關在印度首先發現的變種病毒的最新數據。」

（BBC/衛報/獨立報/中央社）

（抗疫新階段）