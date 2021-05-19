暗批中俄疫苗外交 華府增出口2000萬劑

截至周一，全美近60%成年人已接種最少一劑新冠疫苗，遠多於亞洲和非洲分別只有5%及1%接種的比例。而美國出口新冠疫苗數量亦遠較其他生產大國少，截至上周美國生產逾3.33億劑疫苗，出口只有約300萬劑，相較於中國輸出了2.52億劑疫苗到海外，佔其生產總量約42%，歐盟亦出口1.11億劑，佔其產量逾三分之一。

合共8000萬劑 拜登：不索好處

隨着美國疫苗接種計劃取得大進展，加上發展中國家疫情失控，令拜登政府承受分享疫苗的巨大壓力。拜登周一在白宮宣布，新增輸出2000萬劑疫苗，包括國內批准使用的BioNTech－輝瑞、莫德納和強生疫苗。他說：「我們知道在肆虐全球的疫情受控前，美國不會安全。再廣的海洋和再高的圍牆，都不足以確保我們安全。」 拜登稱，連同之前6000萬劑牛津疫苗，8000萬劑疫苗已是其他國家實際分享疫苗數量的5倍。他又暗批中俄利用疫苗作外交工具，強調美國不會要求盟國提供「好處」以換取疫苗，「有許多關於中俄利用疫苗影響世界的討論。我們希望透過我們的價值觀，透過展現我們的創新和獨特力，以及美國人基本的素養，來領導全球。就像二戰時美國是民主武器庫，在對抗新冠疫情中，美國將成為疫苗武器庫。」白宮稱，未來數天會公布更多資料有關政府如何決定將這些疫苗將運往哪些國家。

美國倡導組織Public Citizen的「全球貿易觀察」部門主管沃勒克（Lori Wallach）稱，美國分享疫苗的決定很好，但2000萬劑對全球多達100億至150億劑的需求作用不大，美國需盡快提高產能。長期推動關注愛滋病的社運人士貢薩爾維斯（Gregg Gonsalves）亦說：「在沒有擴大全球產量的計劃下，輸出8000萬劑疫苗就像在被大刀砍傷的傷口上貼膠布一樣。」

全球需百億劑 組織批美杯水車薪

今次被視為美國希望在疫苗外交中取得領導地位，不讓中俄專美。美國新聞網站Axios指出，美國雖然在疫苗外交上落後於中俄，但仍有機會後來居上。中國迄今已捐出或售出其研發的新冠疫苗到約90個國家，70個國家也預計獲得俄羅斯的「衛星V」疫苗，但中國疫苗效用受部分人士質疑，俄羅斯則受限於國內產能。

（華盛頓郵報/紐約時報/華爾街日報/Axios）

（抗疫新階段）