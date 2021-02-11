CNN：再有白宮官員受「無形攻擊」

需即場治療 地點接近總統辦公室

CNN報道，最新一宗涉及的白宮職員，去年11月在經過白宮一個閘門時突然不適，但情况比之前公布同月在白宮橢圓形草坪個案更嚴重，要即場接受治療。該範圍亦較橢圓形草坪更接近總統辦公地點。報道稱兩宗在白宮範圍出現的事件都發生在11月，一宗在大選後一天，另一宗在數星期後，兩宗都涉及NSC官員。

上述事件跟2016年及2017年起分別有美國駐古巴哈瓦那大使館，及駐中國廣州總領事館的官員跟其家屬感到不適的情况類似。有關情况被稱為「哈瓦那綜合症」（Havana syndrome），症狀包括聽到奇怪聲音、出現頭暈、惡心、嚴重頭痛和失憶，部分個案持續多年。

當局一度認為官員是受到「音波攻擊」，但美國國家科學院後來發表報告，認為「定向、脈衝式射頻能量」是最有可能導致他們不適的原因。

（CNN）