墨西哥總統為1911年屠殺華人道歉

感謝中國「兄弟情誼」助抗疫

洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）周一出席托雷翁市的典禮時，就1911年當地發生的華人大屠殺慘案道歉，他提到當時有華人被肢解，屍體甚至被掛在電線杆上，他認為當年歧視是基於「最邪惡和最具冒犯性的刻板印象」傳入墨西哥，強調墨西哥不容種族主義、歧視及仇外思想再次存在。中國駐墨西哥大使祝青橋亦有出席這場致歉儀式。

早在1800年代，不少華裔工人移居到墨西哥，部分華人參與鐵路建設，還有更多人於托雷翁做生意、開設農場及銀行。墨西哥人不滿華人搶走他們的飯碗導致工資下降，或忌妒華人的經濟成就，例如華人壟斷當地食品雜貨業。

托雷翁大屠殺發生於1911年5月13日至15日，反墨西哥獨裁者迪亞茲（Porfirio Diaz）的革命軍奪得托雷翁控制權後，在市內洗劫及屠殺，造成303名華人死亡。革命軍領袖馬德羅（Francisco I. Madero）推翻迪亞茲上台後，曾與清政府交涉，承諾就大屠殺賠償，但馬德羅在1913年被推翻，墨西哥一直未有賠償。

（華盛頓郵報/路透社）