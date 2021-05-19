與以建交阿拉伯國沉默 埃及欲再當和事老

阿拉伯國家如阿聯酋與巴林在這一輪以巴衝突後，並沒有像以往般表態反對以色列做法，只發聲明呼籲雙方停火，與國內民眾同情巴人聲音形成強烈對比。英國《衛報》指出，以巴衝突發生以來，阿聯酋、沙特和巴林等國的報章幾乎沒有關於衝突的報道。

逆民意面臨國內反彈

阿拉伯-英國諒解理事會（Caabu）主任多伊爾（Chris Doyle）點名批評阿聯酋的沉默，種種迹象顯示阿聯酋領導層正釋出一個信號，即他們不會犧牲與以色列已建立的關係，因為這對該國的未來計劃具有價值，包括反擊伊朗、土耳其及穆斯林兄弟會。有分析認為，這些政府選擇站在民意的對立面，將要面對己國民眾不滿聲音驟起的壓力。

以往多次在以巴問題上充當和事老角色的埃及，尋求再次調解以巴衝突。總統塞西上周指示當局開放加沙與埃及之間的拉法（Rafah）邊防站，允許受傷加沙民眾入境求醫和接受援助。2014年以色列和哈馬斯的戰鬥，就是在埃及調停下達成停火協議。法新社引述埃及最高反恐理事會成員奧卡沙（Khaled Okasha）稱，該國一支情報代表團已身處以巴地區數日尋求斡旋停火，他對達成突破感到樂觀。法國總統馬克龍周一（17日）在巴黎與塞西會面時，亦稱法國支持埃及的外交斡旋。

（衛報/法新社/金融時報）