哈馬斯攻勢超預期 分析：伊朗助「自家製炮」

一周射2000火箭炮 射程及特拉維夫

近期每日從加沙發射的火箭炮數量是前所未見的，一周發射了逾2000枚，甚至可射向較北部的特拉維夫和耶路撒冷，專家認為這反映哈馬斯不止有能力補充武器庫，還能加強其性能。

以色列情報機關估計，哈馬斯為首的巴人武裝組織在加沙有3萬個火箭炮和迫擊炮發射器，其射程不一，也缺乏制導系統。埃及近年封鎖和摧毁連接加沙的地道，嚴重打擊哈馬斯的中長程火箭，迫使他們轉為求助伊朗分享科技來「自家研發」。《紐約時報》引述加沙一名軍事專家稱：「許多武器如今是在加沙製作，利用伊朗提供的技術。」

「鐵穹」護國土 減以國停手意欲

不過綜觀而言，能射穿以色列「鐵穹」系統的加沙火箭炮仍是有限——以方宣稱成功攔截近1000枚火箭炮（不少火箭炮發射失敗或無威脅毋須攔截）。「鐵穹」是以色列國防企業在美國有份資助和協助下開發，專門針對巴人向以色列發射的簡陋及短程導彈，2011年起投入應用，以軍聲稱成功攔截率達九成。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）學者布朗克（Justin Bronk）解釋，「鐵穹」攔截能力主要依賴其複雜雷達系統快速判斷哪些火箭會擊中建築物密集地區或空曠地方，但他強調系統從來不被打算用於「全面防禦」。布朗克稱，奧巴馬政府時代資助「鐵穹」開發，除了表達對以色列的支持，也為了以此避免衝突升級，但後一個目標能否達成頗有疑問。歐洲對外關係委員會（ECFR）學者弗蘭克（Ulrike Franke）提醒，鐵穹提供的保護令以色列在策略上有更大自由度，但同時令政府「有不試圖尋求和平解決方法的自由度——因它可忍受至少一段時間的襲擊。」

（紐約時報/金融時報）