籲停火未停向以國售武 拜登捱轟 包括炸巴人精準制導武器 惹美民主黨人不滿

白宮周一發聲明稱，拜登當晚與內塔尼亞胡通話，敦促以方盡一切努力保護平民，並表明支持以巴停火，美國正為此與埃及等國家合作。惟《華郵》引述消息報道，拜登政府在5月5日通知國會計劃向以色列出售精準制導武器。當時以軍和哈馬斯尚未開始交火，後者在5月10日起以東耶路撒冷的巴人與以警衝突為由，向以色列發射火箭炮。隨着以巴局勢惡化，眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）周一晚與黨內眾議員召開緊急會議。消息人士稱，這筆軍售大多是可將啞彈改裝為精準制導導彈的「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）。以色列過去向美國購入大量這套工具，並一直強調今次對加沙的空襲經過精準制導，以避免平民死傷。軍售亦包括GBU-39小直徑炸彈，以方也有用來對付巴人。

民主黨人促藉軍售向以施壓

親以色列向來是美國兩黨共識，但新一代民主黨眾議員開始質疑華府支持內塔尼亞胡政府的立場，並關注在缺乏審查下繼續向以色列售武，亦有人提出可用此作為籌碼，增加達成停火的影響力。民主黨穆斯林眾議員、外交事務委員會成員奧馬爾（Ilhan Omar）指出，在暴力和對平民的攻擊加劇之際，若拜登政府仍在沒附加條件下向以色列提供武器，等同對局勢升級開綠燈，亦有損促成停火的努力。

華府就軍售正式通知國會後，議員有15天時間提出反對的共同決議，但有議員幕僚稱，這類共同決議須獲委員會考慮10天，技術上已不夠時間。國會從未成功用共同決議阻止軍售，前年雖曾三度通過決議，試圖阻止向沙特阿拉伯和阿聯酋售武，但都遭時任總統特朗普否決。兩院各有過半議員支持亦即通過共同決議，但要推翻總統否決權需三分之二支持。

以巴衝突前軍售 共和黨護航難煞停

以軍上周六炸毁美聯社和半島電視台辦公室所在的加沙傳媒大樓後，有支持以色列的民主黨人罕有批判以方，如參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez）稱，對以軍行動導致加沙平民喪生和針對國際傳媒大樓深感不安。國務卿布林肯周一稱已要求以方提供哈馬斯在該建築運作的證據，但他個人尚未看到任何證據，他昨日表示，美國已收到以色列炸外媒大樓的進一步資料，但他拒絕作出評論。共和黨內支持以色列的立場相對一致，反對軍售的可能性不太，參院外交關係委員會最高級共和黨人里施（Jim Risch）稱，美國「絕對應盡全力支持盟友以色列，應對危害其安全的恐怖主義活動」。

以巴交火已在加沙造成213死，以色列昨有兩名泰國籍工人在南部遭火箭炮擊中喪生，死亡人數增至12人。美國周一第三度阻撓聯合國安理會就以巴衝突發表聲明，以國防長甘茨（Benny Gantz）感謝華府的行動。內塔尼亞胡與拜登通話前，表明以方會繼續打擊哈馬斯等「恐怖主義目標」，以恢復以色列公民的和平和安全。

（華盛頓郵報/獨立報/法新社）