暗網售偽造針卡檢測證明 控疫隱患

逾1200供應商 售274元起

Check Point產品安全研究負責人瓦努努（Oded Vanunu）與資深研究員米茲拉希（Liad Mizrachi）向《衛報》表示，無論是假冒英國國民保健服務（NHS）或美國疾病控制及預防中心（CDC）發出的新冠疫苗接種卡、病毒測試證明，以至新冠疫苗和藥物等，均在「暗網」有售，又有不法分子透過WhatsApp、Telegram、Jabber等即時通訊軟件買賣。研究人員去年11月在「暗網」發現約20個相關供應商，但到今年1月已增至600個，3月時更倍增至逾1200個，他們來自英、法、德、瑞士、瑞典、西班牙、墨西哥及澳洲等。

貧困國家民眾及反疫苗人士是主要買家。一名24歲女子向BBC稱，她負擔不起花相當於逾1000港元的病毒測試，但她去年10月為到加納工作，購買了假陰性病毒檢測證明，並順利通過登機櫃台。目前通常只靠航空公司檢查登機旅客的病毒檢測結果。英國海關人員4月表示，日均發現約百宗使用虛假病毒檢測證明個案，涉案入境人士通常來自非洲、南美、亞洲的貧窮國家。

（衛報/英國天空電視台/BBC）

（抗疫新階段）