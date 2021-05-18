暗網售偽造針卡檢測證明 控疫隱患

【明報專訊】全球多國陸續依靠新冠病毒檢測證明或疫苗接種卡重啟經濟及旅遊之際，不法分子藉機販賣相關虛假證明的個案急增。以色列網絡保安公司Check Point專家發現，逾1200個供應商透過「暗網」、即時通訊軟件等平台，以低至相當於約274港元，販賣偽造的英美等地新冠疫苗接種卡、病毒檢測證明等，構成控疫隱患。
逾1200供應商 售274元起
Check Point產品安全研究負責人瓦努努（Oded Vanunu）與資深研究員米茲拉希（Liad Mizrachi）向《衛報》表示，無論是假冒英國國民保健服務（NHS）或美國疾病控制及預防中心（CDC）發出的新冠疫苗接種卡、病毒測試證明，以至新冠疫苗和藥物等，均在「暗網」有售，又有不法分子透過WhatsApp、Telegram、Jabber等即時通訊軟件買賣。研究人員去年11月在「暗網」發現約20個相關供應商，但到今年1月已增至600個，3月時更倍增至逾1200個，他們來自英、法、德、瑞士、瑞典、西班牙、墨西哥及澳洲等。
貧困國家民眾及反疫苗人士是主要買家。一名24歲女子向BBC稱，她負擔不起花相當於逾1000港元的病毒測試，但她去年10月為到加納工作，購買了假陰性病毒檢測證明，並順利通過登機櫃台。目前通常只靠航空公司檢查登機旅客的病毒檢測結果。英國海關人員4月表示，日均發現約百宗使用虛假病毒檢測證明個案，涉案入境人士通常來自非洲、南美、亞洲的貧窮國家。