印度變種疑增兒童染疫風險 星洲明全面網課 研12歲起可打針

星昨增28個案 11宗源頭不明

印度的變種病毒株B.1.617已擴散至包括新加坡在內44個國家。星洲上月已禁止旅客從印度入境，又延長隔離檢疫時間至3周，但本地確診個案續增。新加坡衛生部昨公布累計確診個案逾6.1萬宗，單日新增28宗，其中21宗為本地個案，當中有11宗源頭不明。近日新增個案涉及多名兒童，都是校外感染（補習社、校巴），不過尚未知道孩童受感染的始發源頭。

衛生部長王乙康周日稱，這種病毒株對兒童影響較大，但未見染疫兒童出現重症。為保障學生安全，教育部長陳振聲周日宣布，遙距授課的學校由出現確診個案的7間小學，擴展至幾乎全部學校及補習中心。他還表示，教育部和衛生部準備在監管機構批准使用BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗）後，安排16歲以下學童接種疫苗。為12歲以下兒童接種，則待藥廠發表臨牀研究數據再研議。

新加坡擬本月下旬起開放予16歲至45歲接種新冠疫苗。不過接種進度受疫苗供應所限，政府在研究應否把兩劑接種相距時間，由目前的3至4周延長至6至8周，令更多人可以接種。該國人口570萬，目前有約130萬人完成了接種BioNTech和莫德納疫苗，190萬人接種了最少一劑。

新加坡周日起收緊防疫措施，實施二人限聚令（原為5人）、禁止堂食、關閉健身中心和鼓勵在家工作至6月13日。

印度28萬確診 25天以來首少於30萬

印度方面，昨日公布最新單日新增個案為28.1萬，是時隔25天以來首次單日少於30萬人染病，但單日死亡仍多達4106人。不過專家表示，由於在病毒迅速傳播的農村地區缺乏檢測，數據未必可靠。

（彭博社/路透社/聯合早報）

（抗疫新階段）