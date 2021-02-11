蓋茨被揭退出董事局內幕 WSJ：與搭上女下屬有關

指董事局曾調查 結果出爐前離開

知情人士透露，一名微軟女工程師在一封信中表示，她與蓋茨有多年的性關係，除了要求改變她在微軟的工作外，還分享了她與蓋茨之間關係的細節，更要求讓梅琳達看這封信。董事局於2019年底聘請一家律師行調查，但同年12月蓋茨在年度股東大會上再次當選微軟董事。知情人士稱，在調查期間，部分董事局成員認為蓋茨不再適合繼續擔任微軟董事，特別是在反性侵犯與性騷擾「#MeToo」運動後，董事局成員擔心蓋茨與該女下屬的不當關係會影響公司。另一名知情人士表示，在董事局完成調查前，蓋茨自行辭職。

微軟一名發言人說：「2019年下半年公司收到舉報，稱2000年蓋茨曾企圖與一名公司員工展開親密關係。公司董事局的一個委員會對此予以評估，並在一家外部律師行的協助下作徹底調查。」蓋茨一名發言人表示，蓋茨「近20年前有過一段婚外情，後來友好地結束」，又強調決定退出董事局與此事無關。蓋茨一直表示，他辭職是因為要專注於慈善業務。

（華爾街日報）