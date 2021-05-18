布林肯北歐之旅 晤俄外長成焦點

主打氣候議題 應對中俄擴張

布林肯本月16至20日訪問北歐，他周一首先赴丹麥哥本哈根，與丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）、首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）及商界人士會面，討論如何應對氣候危機，包括開發新技術等。布林肯其後前往格陵蘭西南方的勘格爾路斯瓦克（Kangerlussuaq），與格陵蘭自治政府討論加強合作。2019年，時任美國總統特朗普曾承認有意買下格陵蘭，此舉遭到弗雷澤里克森批評，後者強調格陵蘭是非賣品。

布林肯此行還會到冰島雷克雅未克，出席周三至周四（19至20日）舉行的北極理事會部長級會議。美俄關係近日持續緊張，布林肯已同意與俄外長拉夫羅夫在會議期間舉行會談，討論國際和雙邊關係事宜，兩人互動將成焦點。今次將是拜登就任美國總統以來，美俄高層首次開會見面。

氣候暖化令北極航運和貿易機會增加，同時提高了區內國家之間衝突的可能性。布林肯上月就氣候問題發表演說，警告俄羅斯「正利用這些變化試圖建立對新空間的控制」，又指中國不斷擴大在北極的影響力。中國擁有北極理事會的觀察員身分。

（路透社/The Local）