猶太裔民主黨人進步派施壓 拜登陷兩難

美國皮尤研究中心上周發表的民調顯示，僅40%美籍猶太人認為以色列總理內塔尼亞胡政府的領導能力良好，當中年輕猶太人的支持度更下降至32%，另外只得34%受訪的美籍猶太人反對美國制裁以色列，反映美籍猶太人開始對美國政府多年以來的親以色列立場持懷疑態度。美國自由派猶太人游說組織J Street在民主黨的影響力日益增強，該組織敦促拜登採取行動，結束今次以巴流血衝突。

難忽視福音派中期選舉影響力

特朗普執政時期，時任副總統彭斯和國務卿蓬佩奧有份打造美國支持以色列政策，協助特朗普鞏固國內白人福音派選民的支持，民主黨若要在明年中期選舉爭取表現，就不容忽視福音派勢力在紅州和游離州的影響力。

此外，拜登成功在去年大選勝出，背後有賴黨內進步派的支持，包括進步派領軍人物桑德斯。拜登一直嘗試與進步派保持良好關係，但以巴衝突發生後，彼此關係漸變，像進步派新星奧卡西奧-科特茲近日質疑拜登等人宣稱以色列有權自衛，「但巴人有生存的權利嗎？」

（衛報）