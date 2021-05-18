以巴雙方無盡力避平民死傷 專家：同犯戰爭罪

無國界記者促ICC查以軍炸傳媒辦公室

以軍上周五炸毁加沙一幢設有美聯社和半島電視台等外國傳媒辦公室的大樓，聲稱當中有哈馬斯軍事情報資產，以色列總理內塔尼亞胡周日重申以軍的說法，稱大樓內的哈馬斯情報辦公室策劃針對以色列人的襲擊，但美聯社總編輯布茲比（Sally Buzbee）周日（16日）表示，美聯社在該大樓開設辦公室15年，從未獲告知或見到任何迹象顯示哈馬斯成員身在大樓內。她要求以方提供相關證據，並認為最適當的是展開獨立調查。

無國界記者已去信國際刑事法院（ICC）首席檢察官，指以軍過去6日摧毁23間國際及本地傳媒辦公室，認為以色列針對傳媒破壞其器材，目的是降低傳媒報道的能力，要求ICC將近日的攻擊列入戰爭罪行調查。

法律專家指出，以軍及哈馬斯的攻擊行為都違法：哈馬斯在新一輪衝突至今已向以色列城鎮發射3000多支火箭炮，散播恐慌及殺死10名居民，這明顯是戰爭罪；以色列雖聲稱已採取措施避免平民傷亡，但對加沙的猛烈轟炸殺害逾200名巴人，並夷平建築，亦構成過度使用武力，也是戰爭罪。牛津大學布拉瓦尼克政府學院國際法教授阿坎德（Dapo Akande）指出，一系列國際條約的戰爭法規範了戰鬥人員行為，他們必須區分平民和軍事目標，攻擊時必須採取一切合理措施限制任何平民受傷害。

以左翼退伍軍人：以軍武力不成比例

不過，這些規則往往難以界定，特別是加沙。以色列官員聲稱，他們被迫空襲民房和辦公室，因為這些是哈馬斯成員生活和作戰的地方，他們利用平民作人盾。以色列左翼退伍軍人組織Breaking the Silence主任格瓦雅胡（Avner Gvaryahu）稱，以軍縱使並非刻意殺害平民，但經常使用不成比例的武力，例如近日使用的炮彈可殺死方圓150米內的人，「這充分說明我們沒有盡一切力量防止平民傷亡」。

今年2月宣布調查哈馬斯和以軍戰爭罪的ICC首席檢察官本蘇達上周五警告，以巴衝突雙方將來都可能會被起訴。但不獲以色列和美國承認的ICC將面對許多政治阻礙，且若真的審訊以色列或巴人，也是數年之後的事。

（紐約時報/路透社/美國之音）