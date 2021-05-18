加沙水電糧斷 聯國警告人道危機 美國第三度阻安理會發聲明 內塔尼亞胡揚言全力攻擊

加沙大量建築及設施在空襲中被炸毁，當地配電公司發言人表示，加沙10條電纜中有6條損毁，供電量大減逾半，部分邊境地區更完全斷電。由於空襲持續，維修人員未能修理電纜。聯合國人道主義事務協調辦公室（OCHA）稱，以色列在空襲期間禁止救援人員進入加沙，又阻止燃料運往當地。以色列官員上周表示，加沙的發電機燃料將耗盡，部分原因是以色列封鎖了加沙接收大部分燃料的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）邊境站，另也因為哈馬斯的火箭炮擊中電纜導致停電。加沙居民目前每日僅可獲供電4小時，遠少於衝突前的平均16小時。加沙官員警告，發電廠的燃料未來兩日就會耗盡，若沒燃料補充，整個加沙地帶將陷入一片黑暗。

逾半電纜損毁 接收燃料邊境站遭封鎖

加沙民眾亦面對糧水短缺威脅。OCHA表示，運送動物飼料的貨車滯留在以國邊境一方，正等候入境加沙，加沙的相關庫存周日將見底，這最終會影響加沙的肉類供應。OCHA亦指出，以色列阻止漁民在加沙海岸捕魚，又炸毁當地農場。與此同時，加沙的海水化淡廠已經停運，約25萬民眾缺乏食水供應，北部城鎮拜特拉希耶（Beit Lahia）有污水和固體廢物積聚在路面。聯合國人道主義事務協調員黑斯廷斯（Lynn Hastings）呼籲以色列當局和巴人武裝組織立即讓聯合國及人道救援機構運送糧水、燃料和醫療物資到加沙。

以巴自上周一（10日）新一輪軍事衝突以來，已造成加沙及以色列各有201人及10人死亡。雙方攻勢到本周一未停，哈馬斯發射火箭炮攻擊以國城市貝爾謝巴（Beersheba）及亞實基倫（Ashkelon）後，以軍聲稱空襲哈馬斯的地道及9個哈馬斯高級指揮官的住所。「伊斯蘭聖戰」組織向路透社表示，其加沙北部指揮官哈貝德（Hussam Abu Harbeed）周一在以軍空襲中喪生。

巴人武裝指揮官被炸死 埃及斡旋失敗

聯合國安理會周日舉行會議討論以巴局勢，聯合國秘書長古特雷斯稱衝突把以巴民眾拉進暴力漩渦，可能導致無法控制的安全及人道危機，以及進一步加劇極端主義。埃及外交官員表示，埃及和卡塔爾周日曾嘗試斡旋停火及批准運送燃料到加沙，但在以色列轟炸哈馬斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）及其兄弟的住所後，斡旋終告失敗。

以色列總理內塔尼亞胡表明無意立即停止軍事行動，他周日出席安全內閣會議後發表電視講話，稱以軍繼續全力攻擊，並要達致至震懾效果。《金融時報》昨引述以色列政府幕僚表示，軍方希望哈馬斯交還兩名士兵的遺體後才考慮停火；另有官員稱兩名被哈馬斯扣留的以國平民的命運亦危在旦夕。

（綜合報道）