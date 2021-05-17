印度官員首認新冠死者屍棄恆河

路透社引述官員信件報道

路透社昨報道，在2.4億人口、新冠病毒肆虐的北方邦，高官辛格（Manoj Kumar Singh）一封寫於上周五（14日）致地區首長的信件表示：「邦政府獲悉，死於新冠病毒等疾病的屍體被拋落河道，而沒有適當處置……結果，很多地方河道皆發現屍骸。」他指出恆河浮屍增加，似乎因為遺屬缺乏火葬經費、某些社區的宗教信仰、遺屬害怕受死者感染等。不過他另外告訴路透社，所剖驗的其中四五具屍體，因屍體腐爛，發現不到死者生前有否確診。

印度衛生部周日公布，全國單日新增4077名新冠死者、311,170宗確診，後者增幅為3星期內單日最低。該國累計確診逾2470宗、逾27萬人死亡。有研究指由於誤報和漏報，實際確診和死亡人數恐為官方公布的10倍。

印傳媒：烏鴉狗啃人屍

印度民眾常以火化或土葬方式處理親友屍首，可是近日恆河頻見相信為新冠死者的屍體，多數無人認領，有些被人隨便埋於河岸。坎普爾（Kanpur）市附近村民米斯拉說，屍體自第二波新冠疫情持續、死亡總數增加而湧現，引起公共衛生憂慮。加茲普爾（Ghazipur）村民說，屍體從各方漂至，情景恐怖又起惡臭。近日相繼有民眾和印度傳媒報稱，目擊恆河兩岸有千計人類屍首，部分被烏鴉、狗啃食內臟肢體，尊嚴全失。

印度語日報Dainik Bhaskar上周五報道其記者在該邦27個地方、長達1140公里的恆河兩岸，便發現超過2000具屍首；部分腐爛，有些地方的野狗等把人體器官和殘肢弄到散落周圍。不過該邦政府發言人翌日否認。

印度傳媒昨報道，北方邦宣布貧困家庭可申領5000盧比（約530港元）殮葬費，勸喻市民切勿在河道棄屍。該邦也動用警力加緊巡邏。

（路透社/今日印度）

（抗疫新階段）