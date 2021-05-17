世衛：高危區打針者仍應戴罩 首席科學家稱疫苗非絕對防感染

美國有近60%成年人已接種一劑或兩劑疫苗，而美國確診病例也正在下降，截至本月14日的過去7天平均每日新增確診病例減少至3.8 萬，相當於每10萬人中有11宗確診病例。就CDC上周放寬戴口罩的建議要求，世衛上周五（14日）在一封電郵告訴法新社：「疫苗可救人命，單靠它們（疫苗）並不足夠。」世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）也指出，單是接種疫苗並不保證不會受感染，或不會傳染給其他人，即使在接種疫苗之後，也可能輕微不適、出現溫和症狀或沒有症狀，所以「我們必須採取其他防護措施，例如戴口罩、保持社交距離等，直至各國大部分人都受到保護，而且病毒流傳和散播達到非常低的程度。」斯瓦米納坦還警告，目前幾乎沒有任何國家的情况好到可讓民眾和政府可不做防疫限制措施。

美指引惹爭拗 官員籲勿做「口罩警察」

疫苗接種者戴口罩與否成為美國輿論的焦點。加州三藩市近日傳出不戴口罩者被嘲笑事件，當地負責撰寫防疫命令的衛生官員菲臘（Susan Philip）聽取報告後，向當地人傳達「沒有人需要扮演口罩警察」的信息。她說，完成疫苗接種的人戴或不戴口罩都好，沒有人需要對於陌生人的決定置喙，也不應怪責別人。三藩市政府接獲有關「不戴口罩」的報告中，有人聲稱遭白眼，或遭他人大聲指罵。

意研究：3疫苗大減確診風險

意大利國家衛生院通過對1370萬人的研究，於上周六（15日）發表報告，指成年人接種完第一劑BioNTech-輝瑞、莫德納或牛津-阿斯利康研發的新冠疫苗5周後（約35天），確診風險會大跌八成、住院率下降九成，死亡風險更跌九成半，效果不受年齡和性別影響。

（世衛網站/路透社/中央社）

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