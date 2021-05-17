美媒10分鐘「起底」拜登支付App帳號

親友名單找出子女白宮高官帳號

該網站表示，依據《紐約時報》當天一則提及拜登用Venmo給孫兒女發零用錢的報道，記者於是利用Venmo應用程式的內置搜索工具，結合拜登公開可見的親友名單，「不出10分鐘」便找到拜登的帳號。其親友名單不足10人，但順藤摸瓜可找出其子女、孫兒女和一些高級白宮官員等十數個帳戶。當晚相關帳號俱已刪除。

關注網絡保安和私隱的公民組織「電子前線基金會」（EFF）表示，對於拜登這類重要公眾人物，Venmo帳號及親友名單外泄就是一大保安缺口。「即使一小個朋友名單，足以描劃出某人的喜好、例行活動、社交圈的可靠面貌。」

有家暴受害者疑因App暴露行蹤

2009年推出的應用程式Venmo，為用戶提供親友間的便捷轉帳辦法，是PayPal其中一大增長來源，單是今年頭3個月的交易額便達510億美元（約4000億港元）。惟Venmo惹來私隱保障不足的抨擊，因其所有交易「默許公開」。用戶以真實姓名付款，還會匯入手機通訊錄或facebook朋友名單；但每趟縱是設定為私人交易，親友名單仍無遮掩，以致外人得以窺探用家的私人生活。例如，BuzzFeed使用Venmo公開親友名單及交易紀錄就發現，兩名國會議員曾是室友。有家暴受害人懷疑施暴者用Venmo追蹤他們。

該公司回應報道表示以保障用戶私隱安全為首務，並將不斷更新加強私穩措施。

（BuzzFeed）