巴人「災難日」 多國聲援促「解放巴勒斯坦」

西班牙馬德里、卡塔爾多哈、德國斯圖加特和伊拉克巴格達等地的示威者揮動巴勒斯坦旗幟及高呼口號聲援巴人。以色列多個城市亦有猶太人及阿拉伯人趁當日遊行，就最新一輪衝突呼籲雙方和平共處 。英國倫敦示威者在海德公園附近的地標大理石拱門聚集，遊行前往以色列大使館，手上拿着「停止轟炸加沙」標語，高呼「解放巴勒斯坦」。美國多個城市如紐約、波士頓、華盛頓，亦有民眾聲援巴人。

移民社區違禁令示威 巴黎警水炮驅散

法國巴黎北部有大量移民聚居的巴貝斯（Barbes）社區，前日有2500至3500人無視當局早前的禁令而參與聲援巴人的集會，警方出動水炮和催淚氣體驅散。警方封鎖路面，有示威者撤退，亦有人扔石、雜物，或嘗試設路障。

當局因憂慮重演2014年加沙戰爭期間，巴黎舉行同類示威後來爆發激烈衝突的情况，而下令禁止示威。柏林也有撐巴人示威演變成衝突，德國警方昨稱拘捕59人。

（半島電視台/Arab News/以色列時報/法新社）