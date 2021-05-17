拜登致電以巴領袖 未阻加沙血腥一天 王毅主持安理會緊急會 批美阻發聲明回應暴力

白宮摘要未提拜登反對逼遷

前日是拜登就任總統後首次與阿巴斯通電話，白宮發布兩人的通話摘要中，拜登強調掌控加沙的巴人武裝組織哈馬斯須停止向以色列發射火箭，兩人同樣對持續的暴力中不幸喪生的無辜平民深表關注。拜登又表達對加強美國與巴勒斯坦關係的承諾，和強調華府最近有關恢復援助西岸地區及加沙的決定。至於巴勒斯坦官方新聞社WAFA報道二人通話摘要時，提到拜登反對以方「逼遷」東耶路撒冷謝赫賈拉區的巴人家庭，但白宮摘要未提及。

以炸外媒大廈 拜登：關注傳媒安危

拜登跟內塔尼亞胡通電話時，則重申支持以色列應對哈馬斯及其他恐怖組織火箭炮攻擊的防衛權利，但稱對當地傳媒安危表示關注。這說法明顯指向以軍上周六高調炸毀有美聯社和半島電視台等辦公室的加沙12層高「賈拉大樓」（Jala Tower）。以軍指控該建築有哈馬斯軍事情報的資產，又稱哈馬斯利用民間傳媒辦公室藏身並當作人盾。內塔尼亞胡昨日接受美國傳媒訪問時表明戰鬥持續，指已將恐怖分子藏身外媒大樓的證據交予美國情報機構，又堅稱以軍空襲造成平民傷亡是因為哈馬斯從平民區向以色列發射火箭炮。

哈馬斯高層住所被空襲 下落不明

最新一輪以巴衝突是2008年及2014年兩場加沙戰爭以來最激烈，自上周一以來加沙和以色列分別已有最少181及10人死亡。以軍空襲行動昨未停止。加沙的衛生官員表示以軍周日凌晨空襲加沙城造成33名巴人死亡。以軍周日又表示空襲了哈馬斯在加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）及其兄弟穆罕默德的住所，兩人下落未明。辛瓦在2017年當選哈馬斯在加沙的政治局主席，今年3月連任，是組織在加沙的實際領導人，地位僅次於身處卡塔爾的哈尼亞；穆罕默德則是哈馬斯的物流及人力資源的負責人。

遲介入未劃紅線 拜登處理惹質疑

如何處理今次以巴衝突考驗拜登政府，部分學者質疑華府未能及早出手阻止以色列右翼挑釁巴人，其中前美國駐以大使庫爾策建議拜登政府應劃下紅線，如挑釁行徑涉及東耶路撒冷，則應向以色列表明要求停止。但更多質疑來自拜登政府事後的應對手法。

拜登政府不但被質疑默許以色列軍事動作，《衛報》上周六報道，美國上周兩度在聯合國安理會閉門會議反對發聲明回應當地局勢，又令安理會公開會議由上周五推遲到昨日。中國國務委員兼外長王毅前一日表明解決巴勒斯坦問題的根本出路在於落實「兩國方案」，又指摘「美國採取站在國際正義對立面」的立場，令安理會未能達成一致。他昨日在安理會會議再次對美國封殺安理會就以巴暴力發表聲明表示「遺憾」。

（法新社/路透社/BBC/華爾街日報）