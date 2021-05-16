放風入加沙「引蛇入洞」 以軍涉借外媒暗算哈馬斯

以軍發言人稱誤解情况 以傳媒：策略奏效

上周五凌晨近12時半，以軍發英文聲明，稱空軍和地面部隊「正在加沙地帶發動攻擊」，但未提到是地面部隊已進加沙還是只是攻擊加沙，希伯來語版本則沒這個歧義。《華爾街日報》記者指，以軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）向她明言「有地面部隊身處加沙」，多家傳媒隨即發急報。

不過，有以色列傳媒一個多小時後確認，以軍沒發動地面侵略，以軍亦澄清部隊是在國內配合空軍，攻擊加沙北部哈馬斯用來移動和藏身的地道網絡。

康里克斯聲稱自己發言失誤，稱自己誤解現場消息。惟以色列第12台以「隧道如何變成加沙恐怖分子的死亡陷阱」為題，報道以軍向外媒發放錯誤消息是「計劃好的策略」，又引述軍方稱計劃奏效。第13台資深軍事記者赫勒（Or Heller）亦稱「這是一次操縱，非常聰明且成功」，他與其他傳媒指此舉令哈馬斯武裝分子湧入被炸地道的防禦位置。

《紐約時報》、《華爾街日報》及法新社等國際傳媒代表當日質問康里克斯，他堅稱沒打算欺騙任何人，但承認以軍確實透過高調地移動坦克和裝甲車到邊境等手段，試圖令哈馬斯以為地面戰開打，誘使其反坦克導彈部隊暴露行蹤或其他武裝分子進入地道，讓以軍能一舉攻擊他們。

今次事件或令以軍和外媒關係惡化，《國土報》（Haaretz）軍事分析師哈雷爾（Amos Harel）表示，被懷疑誤導國際傳媒對以軍而言很危險，尤其現時與哈馬斯的衝突升級，以方依賴國際傳媒解釋其立場。

（紐約時報/華盛頓郵報/天空新聞台）