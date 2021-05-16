以軍炸加沙外媒大樓 美促保護記者安全

以軍昨日炸毀加沙樓高12層的「賈拉大樓」（Jala Tower），為美聯社和半島電視台等外國傳媒辦公室的所在地。以方指控大樓有哈馬斯軍事情報的資產，又稱哈馬斯利用民間傳媒辦公室藏身並當作人盾。大樓業主邁赫迪（Jawad Mehdi）稱，以色列情報人員警告他只有1小時疏散大樓內的人。法新社記者聽到邁赫迪在電話懇求對方再給予10分鐘時間，讓記者取回設備，但遭拒絕。

半島電視台斥欲傳媒噤聲

美聯社當時有十多名記者在場，收到警告後及時撤走，其行政總裁普魯特（Gary Pruitt）對事件表示震驚，稱他們的記者驚險避過沒命下場，形容這是「令人困擾的發展」，美聯社已要求以色列政府提供資料，並與美國國務院聯絡，又稱「今天發生的事將減少世界對加沙現况的了解」。總部設在卡塔爾的半島電視台，其耶路撒冷分局局長奧馬里（Walid al-Omari）批評說：「很明顯，發動這場戰爭的人不僅想在加沙散播破壞和死亡，還想將目睹、記錄並報道加沙真相的傳媒噤聲。」

一向被指偏袒以色列的美國，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在Twitter上發帖，稱美方已直接與以色列溝通，稱確保記者和獨立傳媒安全是最重要責任。

另外，聯合國稱，以軍連日攻擊已令1萬名加沙居民流離失所，當地亦面臨斷水斷電危機。以色列國防部官員上周四表示，加沙的發電機燃料將在周日（16日）耗盡。加沙目前每天只有5小時供電，遠少於衝突前的平均16小時。該官員又稱，加沙的供水也受影響，居民只能間歇獲得自來水。哈馬斯衛生官員警告，缺水缺電將嚴重打擊加沙本已脆弱的衛生系統。

加沙斷水斷電 哈馬斯憂衛生惡化

衝突也有蔓延至約旦河西岸地區（簡稱西岸）的趨勢，當地多座城市上周五有巴人示威者與以色列部隊爆發激烈衝突，巴人至少11死逾百傷，令人關注西岸會否繼加沙及以色列國內阿拉伯與猶太人混合社區後，成為以巴衝突「第三條戰線」。負責以巴事務的美國副助理國務卿阿姆魯（Hady Amr）前日抵達以色列斡旋，他昨日在耶路撒冷與以國領袖見面，之後會到西岸與巴人官員商討。

（華盛頓郵報/法新社/路透社）