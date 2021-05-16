油管勒索案黑客停運 疑因美軍出手

失贖金控制權 部分被移走

美國網絡安全公司「記錄未來」（Recorded Future）稱，「黑暗面」的營運商Darksupp上周四在一個俄語論壇上表示，無法連接其網誌和用來接收加密貨幣贖金的付款伺服器等，又提到付款伺服器部分資金被傳送到一個不明地址。該組織已停止勒索軟件的所有運作，這些軟件原本會租給其他網絡犯罪分子使用。

「黑暗面」的總部相信位於俄羅斯，該組織日前對「殖民管道」發起勒索攻擊，導致美國東岸一條主要輸油管停運6天，據報後者支付了500萬美元（約3900萬港元）贖金。在「黑暗面」網站停運當日，美國總統拜登表明已就此事直接聯絡莫斯科，並威脅採取措施打擊該組織的營運能力。目前未能確認華府在此事的角色，有人懷疑是美軍網戰司令部（Cyber Command）採取行動，因為旗下第780軍事情報旅（780th Military Intelligence Brigade）的Twitter帳號，在「記錄未來」發布報告不久後轉發了這則報告。網戰司令部指揮官仲宗根（Paul Nakasone）上周五出席國會聽證會時，拒絕討論其部門行動。

「黑暗面」停運或對遭其勒索軟件攻擊的公司帶來挑戰，他們對受害人的電腦或網絡內容加密，令這些內容無法使用，直至受害人交贖金。多名網絡安全專家提醒，這類勒索軟件組織解散後，不時會換名字重出江湖。

（華爾街日報/法新社/PCMag/金融時報）