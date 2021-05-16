俄列美國捷克為不友好國 禁美聘俄員工

俄羅斯總統普京上月簽署法案，可藉此限制在外國外交代表團及其他機構工作的本地員工人數，並下令政府製作「不友好國家」名單，榜上國家將受上述人數限制。法案列明是要回應向俄羅斯、俄國公民或俄國實體採取「不友善舉動」的國家，美國和捷克是法案生效後首兩個被「開刀」的對象。莫斯科上月已宣布禁止美國聘請本地員工，以報復華府以干預去年大選和以涉及黑客攻擊美國聯邦機構為由制裁俄羅斯，如今正式確認有關禁令。

限可聘19人 捷克斥違國際協議

俄捷關係上月迅速惡化，布拉格指控俄軍情報部門涉及2014年軍火庫爆炸案，驅逐18名俄國大使館人員報復。莫斯科反駁指控，並驅逐捷克外交官報復，又下令捷克解聘大部分在莫斯科的本地員工，他們大多任職於捷克在當地的接待和商業中心。俄方最新公布確認捷克只可保留19名本地員工。

捷克外交部批評俄方此舉違反《維也納條約法公約》，視之為俄方進一步升級爭端的舉措，「不止是跟捷克，也是跟歐盟及其盟友」。其聲明又指新措施將間接影響兩國在民間、旅遊業和商業關係的潛在發展。美國駐布拉格大使館隨後在Twitter發帖文稱：「我們對跟堅定盟友捷克站在同一陣線感到自豪！」歐洲理事會主席米歇爾發帖稱，歐盟跟布拉格「全面團結」，任何企圖分化歐盟的做法都只會徒勞無功。

另外，俄羅斯聯邦法庭早前裁定自由歐洲電台是「外國代理」傳媒，涉違反當地法例，判罰款500萬盧布（約52.5萬港元），限兩個月內繳付。由於電台未有按期繳交罰款，當局上周五派執達吏到電台的莫斯科分局清點財物和儀器。

（衛報/路透社）